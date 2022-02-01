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Экскурсии в Чернобыль всегда будут аутентичными и насыщенными интересной информацией

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Бизнес — 1 Февраля 2022, 10:56

Экскурсии в Чернобыль – это не просто интересное времяпрепровождение в аутентичном месте, но и познавательный экскурс в историю советского союза. Ведь то, как выглядит Чернобыльская зона отчуждения сегодня можно легко увидеть, посетив экскурсии в Чернобыль, а тем городом каким он был до аварии, могут ознакомить сегодня лишь старые фотографии и рассказы от участников, переживших те события 1986 года.

До аварии Припять являлась довольно молодым городом, и здесь всегда можно было отлично провести своё свободное время, так как тут функционировали:

  • кинотеатр с показами современных кинолент;
  • спортивный комплекс;
  • различные кафе и рестораны.

Даже сегодня съездив на экскурсии в Чернобыль можно увидеть те остатки сооружений, которые в далеком 1986 году радовали местных жителей, способствуя отличному времяпрепровождению.

Жаль, но уже представить каким бы мог быть город-призрак Припять на сегодняшний день достоверно нельзя, ведь неизвестно как бы распорядилась история этим молодым городом. Единственное, что нам остаётся увидеть – остатки Советского Союза.

Припять и Чернобыль после эвакуации и сегодня

Несомненно, экскурсии в Чернобыль смогут отчасти передать дух того города, который тут преобладал до взрыва на ЧАЭС. Современный турист сможет ближе познакомиться с тем городом, который остался сегодня и лично оценить тот масштаб и страх, который царил в момент эвакуации. Жителям города на тот момент было сказано, что эвакуация лишь временна и через несколько дней после дезинфекции они смогут вернуться в собственные квартиры. Но случилось всё по-другому – город вернуться больше было невозможно, и все вещи были оставлены на произвол судьбы. В некоторых квартирах даже домашние животные были оставлены навсегда.

В текущий момент на экскурсии в Чернобыль увидеть все это не удастся, ведь многие вещи после эвакуации были вывезены мародерами и сегодня оставленные жилища не только пустуют, но и пребывают в аварийном состоянии.

Стоит ли сегодня ехать на экскурсию в Припять?

Хоть город давно покинут и является сегодня полностью заброшенным, все же хотя бы раз съездить на экскурсию в Припять обязательно стоит. Здесь сохранилась непередаваемая атмосфера того времени в сочетании постапокалиптического мира, поэтому каждый посетитель найдет здесь для себя что-то особенное и неповторимое. Администрация «Зоны отчуждения» специально разработала экскурсионные маршруты, которые за один день покажут туристам все основные достопримечательности.



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