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Какое окно ПВХ должно ставиться в детскую комнату?

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Бизнес — 1 Февраля 2022, 10:57

Если вы желаете сделать свою обитель более безопаснее, приятнее и удобнее для вашего малыша, то вам нужно озаботиться приобретением пластиковых или экологичных окон, которые поддерживают в помещении максимально комфортный микроклимат, будучи при этом выполненными из экологически чистого сырья. При этом выбираемая оконная конструкция должна характеризоваться травматической безопасностью, а также возможностью составлять гармоничное сочетание с интерьером детской. В этой статье мы подробно рассмотрим вопрос, какие именно экоокна будут подходящими для установки в комнату, в которой обитают маленькие дети.

Безопасность пластикового окна

Многие люди думают, что с экологической точки зрения пластиковые окна проигрывают окнам из дерева. Это не так. Пластиковый профиль, равно как и другие элементы оконной конструкции, изготавливается из материалов и добавок, не выделяющих в воздух вредных веществ. Вред ПВХ может принести только в том случае, если его откусить и проглотить. Во всех остальных ситуациях поливинилхлорид не характеризуется токсичным или аллергенным воздействием. Также, ПВХ не отличается легкой воспламеняемостью. Его температура плавления составляет 120-220 градусов Цельсия, и даже при сильном нагреве материал не будет выделять в атмосферу токсические вещества. Можно смело говорить о том, что ПВХ, из которого сегодня изготавливают все экологичные окна, не несет угрозы ни экологии, ни здоровью окружающих. И это подтверждается всеми необходимыми сертификатами экологичности и безопасности, с уделением внимания санитарным нормативам и пожарной безопасности. По состоянию на сегодняшний день, безопасность экоокон находится на столь же высоком уровне, как и безопасность деревянных окон, с дополнительными бонусами в виде высокой пропускной способности и эксплуатационного комфорта.

Параметры пластикового окна

1. Профильная система

Являясь базисом оконного блока, профильная система для пластикового окна в детскую должна быть максимально качественной и основательной. Заказчик должен выбрать профиль от проверенного производителя, который, в зависимости от региона установки оконной конструкции, должен содержать от 3-7 внутренних камер. Для средней полосы России самым оптимальным вариантом в детскую будет многокамерная профильная система, толщина которой составляет не менее 60-70 миллиметров. Ориентация на уважаемого производителя позволит вам быть уверенными в достаточной толщине стенок оконного профиля, а также в его соответствии нормативам качества и экологической безопасности.

2. Стеклопакет

Стеклопакет для «детского» окна ПВХ должен быть максимально безопасным и функциональным. Он должен предоставлять надежную защиту помещения от холода и посторонних уличных шумов, вследствие чего нужно выбирать энергоэффективную и звукозащитную модель. Если вы переживаете за возможное проникновение злоумышленников, также можно заказать взломозащитную или противовандальную модель на базе триплекса. Последний вариант пригодится также и вашему малышу. Если он случайно запустить в стеклопакет тяжелым предметом, стекло не высыплется ему на голову острыми осколками, которые останутся висеть на специальной пленке. Можно заказать стеклопакет с тонирующим покрытием, что позволит защитить комнату ребенка от излишне настырных солнечных лучей.

3. Фурнитура

Фурнитурные элементы и механизмы должны быть качественными, удобными для использования и обеспеченными бесперебойной работой на несколько десятилетий. Нужно позаботиться о наличии откидного механизма, который позволит проветривать детское помещение, оставляя створку в безопасном для ребенка положении.

Дополнительные элементы пластикового окна

1. Вентиляционный клапан

Наличие вентиляционного клапана позволит оснастить экоокно функцией климат-контроля, с возможностью не заботиться о необходимости периодического проветривания детской в ручном режиме. Вентиляционный клапан позволит наполнять помещение ограниченным объемом свежего воздуха, оптимизируя уровень влажности в детской. Если на улице установится слишком холодная температура, вы всегда можете перевести элемент в положение «закрыто».

2. Микропроветривание

Механизм аналогичного функционала, который предусматривает откидывание створки на несколько миллиметров. По мнению многих, система микропроветривания более удобна в плане ограниченного проветривания помещения.

3. Гребенка

Простой в конструкционном отношении механизм ограничения открывания створки, позволяющий зафиксировать ее в определенном положении, безопасном для ребенка. По функционалу данный элемент аналогичен предыдущим двум.

4. Детский замок

Существует несколько вариаций детских замков, главной задачей которых является ограничение возможности открыть створку без ведома взрослого человека. К примеру, это может быть ручка с замочной личинкой. Вам достаточно закрыть такую ручку на ключ, после чего спрятать его подальше от ребенка, чтобы ручку нельзя было повернуть, а окно – открыть. Также, в продаже можно найти тросовые механизмы с ключом, функционал которых напоминает работу гребенки, но в более надежном исполнении. Нередко можно встретить ручки, которые проворачиваются только после дополнительных манипуляций (сильного нажима или одновременного нажатия на две кнопки).

5. Антимоскитная сетка

Данный элемент не рассматривается, как средство защиты от выпадения малыша из окна. Но его можно использовать для защиты помещения от уличных загрязнений и аллергенов, а также от назойливых или кровососущих насекомых.

Оформление пластикового окна

Экологичному окну в детской совсем не строгим, элегантным, идеально белым. В вашем распоряжении богатый выбор стилистических решений, предусматривающих ламинацию оконного профиля и использование дополнительных эстетических элементов для украшения стеклопакета (шпросы, витражные стекла, нанесение рисунков). Использование декоративных раскладок, зафиксированных под определенными углами, позволит дополнительно укрепить стеклянную конструкцию. Также, можно использовать жалюзи, рольшторы и тому подобные защитные и функциональные элементы, которые тоже могут иметь красивое и жизнерадостное оформление.



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