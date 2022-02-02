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Аренда Майбах в Москве

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Бизнес — 2 Февраля 2022, 17:02

Аренда Майбах в Москве

С чем можно сравнить поездку в Мерседес Майбах? Встречный вопрос: вы летали на Луну? Это что-то похожее, если убрать дискомфорт и лететь в номере отеля премиального класса повышенной комфортности.
Для пассажира поездка в Майбахе сравнима с реализацией любого каприза одним нажатием кнопки на пульте исполнения желаний. Эта магия привлекает клиентов в компанию, предоставляющую в Москве услуги аренды Maybach с водителем. Каждый не прочь побывать в сказочном месте и извлечь из этого для себя пользу.

В чем магия Майбах

Магия в совершенстве. Если немецкий концерн ставит перед собой задачу в создании роскошного автомобиля, наполненного последними разработками в области автомобилестроения и IT-технологий, то нет сомнений в том, что это авто будет сконструировано. Мерседес Майбах собрал в себе все самое лучшее.
Достоинства Майбах:

  1. Совершенные формы кузова. Каждая линия имеет свое функциональное назначение. Авто поражает мощью и элегантностью. Плавные линии, обтекаемые формы демонстрируют властелина дорог, привлекающего взгляды и вызывающего почтение;
  2. Роскошная отделка салона. Используются только качественные натуральные гипоаллергенные материалы. Продуманность мелочей создает цельную картину, вызывающую ощущение расслабления;
  3. Многофункциональность салона. Салон снабжен современными опциями, которые позволяют окунуться в комфорт. Эргономичные кресла оборудованы электрорегулировками и функцией массажа. Салон снабжен индивидуальным для каждого пассажира климат контролем, ионизатором и освежителем воздуха. Для отдыха и расслабления предусмотрен 3D-экран, элитная акустика и интеллектуальная информационно-развлекательная система. Если нужно поработать в дороге, салон превращается в уютное рабочее место. Предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств, откидной стол, электрошторки, изолирующие пассажира от водителя. Этими и другими функциями пассажир может воспользоваться, уточнив информацию у водителя;
  4. Система шумоподавления. С закрытыми окнами в салоне идеальная тишина. Не слышны звуки шумных улиц и двигателя авто;
  5. Вместительный салон и багажник. Автомобиль идеален для дальних поездок;
  6. Безукоризненная система безопасности. Безопасность пассажира и водителя – отличительная особенность Майбах. Электронные цифровые системы мгновенно реагируют в нестандартных ситуациях, позволяют избежать несчастных случаев.

Аренда Мерседес Майбах – это возможность прокатиться по улицам Москвы на шикарном автомобиле и запечатлеть воспоминания о поездке надолго в памяти.

Когда нужно арендовать Майбах

Покупать этот автомобиль в личное пользование нецелесообразно. Он не предназначен для ежедневных поездок по городу. Майбах создан для знаковых мероприятий, торжественных моментов и роскоши, которая ценится в умеренном количестве. Компания предлагает прокат Maybach на час, день, сутки или в аренду с водителем для дальних путешествий и поездок по городу. Выбор услуги зависит от цели аренды и желаемого результата.
Авто арендуют для:

  1. Свадебного кортежа. Поездка по городу в премиальном автомобиле не забудется молодоженами;
  2. Выписки из роддома. Счастливый отец малыша, только появившегося на свет, может продемонстрировать свою любовь к жене и ребенку, арендовав Майбах для доставки их домой;
  3. Трансфера. Популярная в Москве услуга, позволяющая проявить уважение к гостям столицы. В услугу доставки пассажиров в аэропорт, на ж.д. вокзал и обратно входит помощь с переноской багажа;
  4. Посещения деловых встреч и знаковых мероприятий. Аренда Mercedes Maybach решает множество задач: демонстрирует статус и финансовую независимость пассажира, привлекает внимание к персоне, подчеркивает безупречный вкус пассажира и т.д…;
  5. Дальних командировок. В авто можно работать и отдыхать.

Причин взять Майбах напрокат или в аренду много и у каждого они свои. Стоимость услуги доступна для каждого москвича и приезжих гостей мегаполиса. Для тех, кто посетил столицу России с деловым визитом, предоставляется полный комплект услуг:

  1. Встреча в аэропорту и устройство в гостинице;
  2. Поездки на деловые встречи;
  3. Экскурсионные поездки;
  4. Посещение культурно-массовых мероприятий;
  5. Доставка в аэропорт.

Аренда Майбах возможна в Москве и МО,  доставьте себе незабываемое удовольствие по привлекательной цене.



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