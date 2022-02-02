Всё о замене тормозных колодок

Пришло время для плановой замены деталей в тормозной системе автомобиля? Подробно расскажем о замене и сколько стоит поменять тормозные колодки.

Автомобилисты часто сталкиваются с проблемами в обслуживании тормозной системы, которая подвержена серьезным нагрузкам. Периодичность замены механизмов зависит зачастую от следующих факторов: интенсивность вождения, эксплуатационные условия и рекомендации, которые предоставляются производителями авто.

Автомобильный технический центр «АвтоТехИнвест» осуществляет замену тормозных дисков и колодок. Сама замена тормозных дисков зависит от их износа, материала изготовления, атмосферных осадков, состояния дорожного полотна и сопутствующий факторов. Установку новых деталей можно определить при профилактическом осмотре автомобиля. Ориентировочное время работы – около 20 минут.

Состояние тормозных дисков требуют регулярного осмотра. Незамедлительное обращение к мастерам автосервиса необходимо, если автомобилисты сталкиваются с такими проблемами, как:

- значительное увеличение тормозного пути, когда происходит слабая реакция автомобиля на нажатие педали тормоза;

- уменьшение количества жидкости;

- тормозная педаль стала облегченной;

- при торможении автомобиль подвергается заносам (при благоприятных погодных условиях);

- при маневрировании возникает нехарактерный сторонний свист или шум в области, где располагаются колеса.

Особого внимания требует обслуживание и контроль не только за состоянием тормозных дисков, но и тормозных колодок. При проведении полноценной диагностики тормозной системы, можно выявить ряд недостатков тормозной системы автомобиля. Проведение комплексного осмотра дает гарантию безопасности на дороги. Для недопущения явных признаков неисправности тормозной системы, рекомендуется систематически проводить проверку состояния передних и задних колес автомобиля.

При замене тормозных колодок следует придерживаться следующего алгоритма работы:

- ослабить гайки крепления

- демонтировать передние колеса

- извлечь суппорта

- извлечь колодки

- установить суппорта

- установить колеса.

Мастера центра «АвтоТехИнвест» производят замену колодок в установленной последовательности и используют только оригинальные комплектующие по фиксированной цене. Автомобилистам не придется задаваться вопросом где поменять и сколько стоит поменять тормозные колодки.



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