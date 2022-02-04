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Услуги по окрашиванию одежды

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Бизнес — 4 Февраля 2022, 12:52

Полиняла вещь? Не стоит расстраиваться! Найдется выход придать вещи абсолютно новый и безупречный вид, ведь есть услуги по окрашиванию одежды. Мы сможем покрасить одежду из текстиля, кожи, замши и нубука. Важно учитывать, что текстильные вещи мы сможем покрасить только хлопковые, льняные или вискозные. Изделия другого состава не смогут быть приняты в крашение. Мы сможем придать вашим дубленкам, изделиям из гладкой кожи, замши, нубука совершенно новый вид, окрасив их темнее на один или два тона.

Окрашивание одежды представляет собой обновление изделия путем их окрашивания или восстановления. Само крашение осуществляется по современным технологиям с применением стойких красителей. Для крашения гладкой кожи мы производим бесплатную пробу цвета. Благодаря огромному опыту и высококвалифицированным мастерам, вы сможете увидеть свое изделие в новом прекрасном цвете.

Наши преимущества

Крашение происходит по европейским технологиям.

Крашение кожаных, замшевых изделий или изделий из нубука проводится с применением итальянских технологий.

Гарантируем, что цвет вашего изделия будет защищен.

После окрашивания изделия обрабатываются специальной пропиткой, которая закрепляет цвет, а также проходят процедуру обработки специальной водоотталкивающей пропиткой.

Предоставляем бесплатную пробу на крашение.

Для удаления пятен с изделий из кожи и замши используется сухая чистка, аква чистка и силиконовая чистка. Все чистки применяются согласно современным технологиям.

Благодаря специальным тонировочным пропиткам вещь долгое время сможет сохранить свой цвет и мягкость.

Крашение одежды

Мы принимаем для крашения верхнюю одежду, текстиль и трикотаж, обувь, кожгалантерею, кожу и дубленки. Самыми популярными услугами по окрашиванию одежды считаются: крашение ветровок, летних пиджаков, плащей, рубашек, блузок, джинсовых изделий.

Мы leda.ru бережно относимся к любым изделиям и ценим ваше время, поэтому предлагаем вам воспользоваться услугой бесконтактной доставки. Вам больше не придется приезжать в пункты приема, достаточно вызвать нашего специалиста на дом, чтобы он самостоятельно смог забрать у вас изделие. Через несколько дней после проведения заказанной услуги по окрашиванию одежды наш специалист вернет вам вашу обновленную вещь домой. Вам останется только правильно ухаживать за обновленным изделием.

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