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Быстрая доставка от GarantBox

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 4 Февраля 2022, 12:55

Задумываетесь о курьерской доставке товаров из вашего интернет-магазина? Предлагаем воспользоваться услугами GarantBox, и вы сможете оперативно и выгодно получить уже готовый сервис по доставке. Уже в день обращения вы получаете полностью отлаженную доставку, в которую включены система учета заказов, отслеживание маршрута курьера, оплата и многие другие виды услуг.

Познакомим подробнее о наших услугах.

Мы избавляем заказчиков от рутинной работы в системе доставке, от необходимости найма и обучения курьеров. Все это мы берем на себя, вам останется только пользоваться удобным и выгодным сервисом и следить за контролем качества и оперативностью исполнения заказов.

Аутсорсинговая курьерская доставка от GarantBox гарантируем вам качество, надежность и абсолютную прозрачность схемы взаимодействия. Мы уже работаем с такими известными партнерами, как Детский мир, Сбербанк, Мтс, Кофевил и др.

Наши преимущества

Мы предлагаем удаленное контролирование. С помощью приложения вы можете отслеживать заказы, имея актуальный статус и местонахождение товаров.

Квалифицированные курьеры, менеджеры и операторы самостоятельно осуществляют быструю доставку.

Различный прием оплаты курьерами. Возможна как наличная, так и безналичная оплата курьеру.

Гарантированная сохранность вашего товара. Хрупкие грузы и продукты питания доставляются в специальных боксах. Вы можете быть уверенным, что ваш товар будет доставлен без повреждений.

Круглосуточный сервис.

Возможность подбора тарифа.

Компенсация потери товара.

Алгоритм нашей работы

После создания вами заказа на GarantBox, вы дожидаетесь курьера и отдаете ему посылку, оплачиваете ее удобным способом. После чего вы в реальном времени сможете отследить маршрут. Как только доставка дойдет до адресата, вам будет отправлено уведомление в Whatsapp и на электронный адрес.

Ищите выгодное решение по доставке товаров для вашего интернет-магазина? Обращайтесь к нам и мы сможем помочь! Мы осуществляем сервис по доставке абсолютно в любой сфере, будь то продукты питания, цветы, одежда, игрушки или даже ювелирные украшения. Мы гарантированно сможем осуществить любую доставку от 40 минут.

Остались вопросы или все еще сомневаетесь? Оставляйте заявку на нашем сервисе, и наши специалисты в кратчайшие сроки свяжутся с вами и расскажут о тарифах, гарантиях и условиях доставки.

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