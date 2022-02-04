Применение герметика ВГФ-2

Развитие в строительстве и производстве строительных материалов, отвечающим качеству и применению современных технологий, не стоит на месте. Так для создания сложных конструкций применяются современные и надежные герметики. Одним из самых инновационных материалов считается кремнийорганический герметик вгф-2.

Герметик ВГФ-2 представляет собой пастообразную смесь, состоящую из силикона. Под действием катализатора переходит в резинообразный материал. Преимущества данного герметика в его устойчивости к воздействию воды и различным перепадам температур. Герметик занимает немаловажное место в строительной отрасли. Он свойственен в применении для герметизации внешних и внутренних швов соединений, которые находятся под воздействием авиационного топлива или иных химических веществ. Выдерживает температуру ниже 60 градусов и устойчив при + 250. Абсолютно прост в эксплуатации. Условия для нанесения также не предоставляет сложностей. Перед нанесением (герметик ВГФ-2, Пикар 2000) достаточно обработать поверхность и обезжирить ее бензином, ацетоном или спиртом.

Преимущества в применении герметика ВГФ-2:

Благодаря своей пластичности обеспечивает адгезию с поверхностями.

Обладает высокой прочностью, отличается от аналогов, превышая в 7-8 раз крепкость.

Не способен вызывать коррозии в сплавах, образуя плоский и эластичный шов.

Отличается устойчивостью при воздействии топлива или иных химических соединений.

Удобен в использовании. На поверхность может наноситься с помощью строительного шприца или же шпателя.

Стоимость пеногерметика приемлемая. Он упаковывается в металлическую тару. Продукцию Пикар-2000 можно приобрести от 1 до 5 килограмм.

Герметик ВГФ-2 применяется в узконаправленной сфере, но многие по достоинству смогли оценить его применение и в строительстве. Благодаря его свойствам, он идеально подходит для придания отдельным материалам и конструкциям гидрофобных свойств. С учетом своих характеристик пеногерметик абсолютно устойчив к воспламенениям. Герметик ВГФ-2 не обладает токсичными свойствами. Силиконовый герметик по своим качественным характеристикам отличается долговечностью и надежностью. Поэтому стоит остановить свой выбор именно на данном предложении.



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