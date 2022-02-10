Критерии выбора униформы для сотрудников общепита

Одежда работников кафе имеет не только функциональное значение, но и имиджевое. Их внешний вид должен быть продуман до мелочей, поэтому выбору формы для персонала уделяется особое внимание. Фирменная одежда должна быть заметной, выделяться, в то же время не должна быть яркой, кричащей, а главное – она должна быть удобной и соответствовать стилю, атмосфере заведения. Приобретать ее рекомендуется в специализированных магазинах. Купить униформу для персонала кафе на сайте в интернет-магазина MODANO Uniform можно в несколько кликов онлайн с доставкой в любой регион.





Требования к униформе персонала кафе

Помимо внешнего вида, униформа должна соответствовать другим требованиям:

защита от травм;

удобство;

не должна стеснять движения;

хорошо стирается;

материал не должен мяться.

Рабочая одежда повара обычно состоит из кителя, поварского берета (колпака) и брюк. Изготавливается из качественных материалов, удобных в носке, которые хорошо отводят тепло, не склонны к загрязнению, легко чистятся. Обязательный элемент – фартук, который защищает от брызг масла, жира или воды. Особых требований к фартуку нет – он должен быть изготовлен из прочного материала с защитной пропиткой.

Форма официантов отличается от формы поваров и других работников заведения. Классический вариант – блузка и юбка для женщин, брюки и рубашка для мужчин. Может быть дополнен фартуком, жилетом, головным убором. Акцент делается на внешнем виде, так как официант – лицо заведения. Его одежда должна соответствовать стилю. Так, если речь идет о молодежном кафе, уместным будет современный стиль и расцветки. Если же выбирается форма для ресторана славянской кухни, здесь подойдет одежда с элементами старины и русских национальных костюмов. В магазине форменной одежды MODANO Uniform в Москве на сайте https://modano.ru/ представлен широкий выбор формы для работников кафе, здесь всегда можно подобрать соответствующий вариант по качеству и стилистике.

На что обращать внимание при выборе

При выборе униформы для сотрудников кафе следует руководствоваться одними критериями, с незначительными нюансами, в зависимости от специфики. Первое – это качество и практичность. Униформа персонала часто будет стираться. Если будет выбран материал ненадлежащего качества, она быстро утратит презентабельный внешний вид.

Дизайн и расцветка – на усмотрения руководства заведения. Рекомендуются сдержанные тона, без ярких, кричащих цветов. Допускается нанесение логотипа компании. Рекомендуется делать акцент на уникальности и соответствии стилю заведения. Стоит учитывать также дресс-код для посетителей, если такой имеет место в заведении.

Одежда работников общественного питания должна соответствовать нормам и требованиям, установленным действующим законодательством. Она должна легко проветриваться, легко одеваться, не стеснять движения, легко очищаться. Униформа должна быть удобной в работе, ни в коем случае не стеснять движения.

Стоимость – один из важных критериев выбора. Здесь важно найти золотую серединку. Цена униформы отличается не очень сильно. На нее во многом влияет материал, вид кроя. Если заведение статусное, экономить на одежде персона не стоит. Дорогие рестораны заказывают одежду у модных Кутюрье. Но если речь идет об обычном кафе, нет смысла переплачивать за стиль, но и экономить на качестве не стоит.