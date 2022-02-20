Что такое FCA и зачем нужна его лицензия форекс брокеру

Управление финансового надзора (Financial Conduct Authority - FCA) регулирует деятельность примерно 51 000 британских и европейских компаний, предоставляющих финансовые услуги и работающих на рынке форекс. К ним отнсятся и брокеры https://brokers.ru/brokers, предосталяющие услуги розничным трейдерам. FCA также выполняет роль пруденциального надзора для 49 000 компаний и устанавливает специальные стандарты примерно для 18 000 компаний.

Деятельность FCA направлена на то, чтобы рынки работали хорошо: для отдельных лиц, для больших и малых предприятий и для экономики в целом.

Законодательные основы деятельности FCA

Управление пруденциального регулирования (PRA) – это орган, осуществляющий контроль за деятельностью примерно 1500 банков, компаний, занимающихся недвижимостью, кредитных союзов, страховых компаний и крупных инвестиционных компаний. Как пруденциальный регулирующий орган, его общая цель заключается в содействии безопасности и надежности компаний, которые он регулирует.

Был создан 1 апреля 2013 года и принял на себя ответственность за поведение и соответствующее пруденциальное (законодательное) регулирование деятелньости FCA.

FCA как основа экономической стабильности

Управление финансового надзора отвечает за регулирование экономического сектора в Великобритании и ЕС. Без него современная экономика не может функционировать. FCA контролирует все: от детских ISA до пенсий, от прямого дебета до кредитных карт, от займов до инвестиций. То, как работают финансовые рынки, оказывает фундаментальное влияние на всех нас.

Вот основные задачи, которые выполняет FCA:



обеспечить надлежащую степень защиты потребителей,



защитить финансовые рынки и улучшить целостность финансовой системы Великобритании и ЕС,



способствовать эффективной конкуренции в интересах потребителей.



FCA - это независимый государственный орган, полностью финансируемый регулируемыми компаниями и взимающий с них плату. Он подотчетен Министерству финансов, которое отвечает за финансовую систему Великобритании, и парламенту. Работа и цель определяются Законом о финансовых услугах и рынках 2000 г. (FSMA).

Полномочия и возможности

FCA сотрудничает с торговыми и ассоциациями потребителей, профессиональными организациями, национальными регулирующими органами, законодателями ЕС и большим кругом других заинтересованных сторон. Обладая такими широкими полномочиями, FCA использует пропорциональный подход к регулированию, отдавая приоритет областям и компаниям, которые представляют меньший риск для клиентов.

Несмотря на то, что Великобритания покидает Европейский Союз, как известно из-за референдума о Brexit, FCA продолжит следовать рекомендациям ESMA.