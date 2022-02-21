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Новые смартфоны в салонах МТС

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Бизнес — 21 Февраля 2022, 19:32

Модели из обзоров мобильных телефонов 2022, девайсы с новой функциональностью, долговечная продукция известных брендов — в интернет салоне МТС вы найдёте скидки на смартфоны в том числе из недавно запущенных линеек. На сайте — гаджеты от полутора десятка лучших фирм, как то Apple, Samsung, Honor, Huawei, Nokia и Xiaomi. В наличии как флагманские разработки, так и варианты из среднего сегмента смартфонов. Предлагаются недорогие девайсы — со стандартной смарт-функциональностью, ударостойкие, обеспечивающие хорошее качество интернета и голосовой связи.

Как выбрать

Обзоры продаваемых телефонов находятся на сайте салона мобильной связи — изучайте и возвращайтесь к витрине, с которой в дальнейшем вы сами заберёте товар или же девайс прибудет к вам с курьерской доставкой. Есть кнопки выбора смартфона по производителю, ценовой категории либо — например, по наличию eSIM.

Компании конкурируют, создавая новые функции, варианты дизайна, а также повышая качество съёмки — в фильтре МТС укажите, какие примерно характеристики смартфона вас больше всего интересуют.

Акции

Сейчас в салоне по многим трендовым девайсам и линиям прошлых лет есть скидки и продолжительные рассрочки + подарки за покупку основного девайса. Ориентируйтесь по синим ярлычкам, кроме того — советуем зайти в раздел акций. Приблизительно один раз в месяц объявляется один из характерных для МТС масштабных сезонов скидок на определённые группы товаров — к праздникам или в честь каких-либо знаменательных исторических событий.

Гарантии и доставка

Как дорогие, так и бюджетные девайсы продаются с гарантией, а магазин — играет роль оперативно действующего посредника между покупателем и официальным дилером. Компания несёт ответственность в том числе за качество смартфонов, которые были приобретены в рассрочку.

При доставке осуществляется контроль — со стороны салона, если в вашем городе работает курьерская служба МТС. Отправка заказов по почте не производится — при отсутствии курьера вы забираете покупку в местном салоне связи, а сигналом послужит сообщение на телефон.

Как оплатить?

Можно — как заранее картой на официальном сайте, так и при получении товара + опять же легко подключить рассрочку платежей. Если получатель — юридическое лицо, оплата будет проведена по принятым для организаций бухгалтерским накладным. Покупайте в МТС то, о чём мечтали!

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