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Квартиры в мире счастья от компании Seven Suns

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Бизнес — 23 Февраля 2022, 14:50

Подрядчик вызывает такие же симпатии, как им возводимые жилкомплексы — товарищества абсолютно комфортные для взрослых и детей. Компания создаёт пространства, в которых главенствуют свет, доброта и взаимопонимание. Можно подумать, что подобные ЖК просто фантазия, но — по крайней мере в Москве и в СПб чистый мир стал реальностью. Купить квартиру от застройщика Seven Suns становится сложнее с каждым часом, так как близятся сроки сдачи квартир и многие уже нашли владельцев.

Сколько предложений ещё есть на сегодня?

В некоторых комплексах осталось всего по одной непроданной квартире, в иных — на момент написания статьи было по 500 пока что свободных жилищ. Фотографии и описания на сайте подрядчика показывают, что обещания уже исполняются — люди в самом деле получают обширное пространство, свободное от негатива и полностью приспособленное для счастливой жизни.

Какова стоимость?

Наиболее недорогие квартиры в светлом мире Seven Suns — примерно от 4 млн руб, иные ЖК — диапазоны приблизительно от 7, 9 и 14 млн рублей. Цена зависит от микрорайона, оформления комплекса, количества комнат и планировки. Отметим — все комплексы находятся максимум в 10-12 минутах ходьбы от близлежащих станций метро в благополучных кварталах.

Статистика на сайте демонстрирует, что популярность квартир и количество оставшихся предложений не связаны со стоимостью квадратных метров. Люди ориентируются на множество факторов — говорящих об уровне комфорта для конкретного заказчика.

Как купить квартиру в ЖК от Seven Suns

Риэлторы компании могут обменять ваше теперешнее жильё на новую квартиру с доплатой или без неё — в формате trade-in. За вас проведут подготовку, показ продаваемого жилья, максимально возьмут на себя все тонкости в оформлении сделки. Вы подписываете договор обмена, остальным занимаются юристы Seven Suns Development. Если стоимость новой квартиры вырастет — для вас цена останется той, что действовала на момент заключения договора обмена. Компания гарантирует, что сделка trade-in будет проведена безопасно и с соблюдением всех многочисленных требований жилищного законодательства.

Ваше чистое пространство

В Москве или в Санкт-Петербурге вы найдёте свой большой кусочек мира, где соседи добры, мир светел, а инфраструктура создана с любовью к человеку. Взгляните, какая прекрасная жизнь вас ждёт и — поспешите принять решение.

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