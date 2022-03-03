четверг
|
Дезинсекция: виды и методы
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 3 Марта 2022, 16:26
Дезинсекция помещений: виды и способы
Дезинсекция — химическое, физическое или биологическое уничтожение насекомых, которые могут распространять инфекции, уничтожать урожай и продовольствие.
Для предупреждения распространения вредителей процедуру проводят с целью профилактики. Это периодически требуется в медицинских учреждениях, организациях общепита (кафе, ресторанах, продуктовых магазинах) и заключается в регулярной уборке и обработке комнат специальными средствами, очистке канализации и плановом наведении порядка на окружающей территории.
Очаговую дезинсекцию организуют в местах вспышки острых инфекций, которые переносят вредители. Процедура заключается в полном истреблении насекомых, которые распространяют болезни.
Дезинсекция бывает трех видов:
Во всех случаях процедура направлена на поддержание и нормальное развитие жизнедеятельности человека. Существует много специализированных компаний, занимающихся дезинсекцией в Москве и других регионах России.
Способы
Механизмы и методы дезинсекции зависят от вида насекомых, с которыми предстоит борьба.
Выделяют следующие способы избавления от насекомых:
Допустимо применять эти способы поочередно, либо сочетая некоторые вместе.
Плюсы дезинсекции специалистами
Специальные организации и службы проводят дезинсекцию эффективно и безопасно. Основные плюсы обращения к профессионалам:
Дезинсекторы обработают помещение, используя специальное оборудование, которое распыляет препараты в труднодоступные места.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
ночью -7 -9 утром -4 -6
Котировки
Партнеры