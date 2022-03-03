Дезинсекция: виды и методы

Дезинсекция помещений: виды и способы

Дезинсекция — химическое, физическое или биологическое уничтожение насекомых, которые могут распространять инфекции, уничтожать урожай и продовольствие.

Для предупреждения распространения вредителей процедуру проводят с целью профилактики. Это периодически требуется в медицинских учреждениях, организациях общепита (кафе, ресторанах, продуктовых магазинах) и заключается в регулярной уборке и обработке комнат специальными средствами, очистке канализации и плановом наведении порядка на окружающей территории.

Очаговую дезинсекцию организуют в местах вспышки острых инфекций, которые переносят вредители. Процедура заключается в полном истреблении насекомых, которые распространяют болезни.

Дезинсекция бывает трех видов:

Медицинская. Для предотвращения ущерба здоровью людей.

Ветеринарная. Для борьбы с насекомыми, которые наносят вред животным.

Сельскохозяйственная. Для сохранения урожая.

Во всех случаях процедура направлена на поддержание и нормальное развитие жизнедеятельности человека. Существует много специализированных компаний, занимающихся дезинсекцией в Москве и других регионах России.

Способы

Механизмы и методы дезинсекции зависят от вида насекомых, с которыми предстоит борьба.

Выделяют следующие способы избавления от насекомых:

Физический. Методика заключается в воздействии на вредителей высокими или низкими температурами (сухой горячий воздух, водяной пар, огонь, вымораживание и т. д.), а также ультразвуковыми ловушками.

Механический. Смысл заключается в применении приспособлений, которые помогают в уничтожении членистоногих: уборка с помощью пылесоса, защитные сетки, липкие ленты и ловушки.

Химический. Борьба с насекомыми ведется с помощью специальных средств, которые называются инсектициды. Они имеют различную форму выпуска и состав, бывают контактные, кишечные и др.

Биологический. На вредителей воздействуют с помощью гормональных и генетических препаратов, регуляторов развития насекомых, феромонов, бактериальных средств.

Допустимо применять эти способы поочередно, либо сочетая некоторые вместе.

Плюсы дезинсекции специалистами

Специальные организации и службы проводят дезинсекцию эффективно и безопасно. Основные плюсы обращения к профессионалам:

Точно определят территории скопления и распространения насекомых.

Подберут правильный метод борьбы и средства, так как специалисты знают, к каким препаратам у насекомых нет иммунитета. Верно рассчитают дозировку действующего вещества в растворе.

Проведут процедуру без вреда для окружающих, так как работа по инструкциям, установленным контролирующими органами, позволяет эффективно бороться с проблемой и не подвергать риску здоровье людей и животных.

Дадут гарантию на оказанную услугу.

Дезинсекторы обработают помещение, используя специальное оборудование, которое распыляет препараты в труднодоступные места.