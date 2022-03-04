Элитная испанская мебель: быстрая скупка дорого с вывозом

Удачные дни были, когда покупалась дорогая обстановка и на это тратились средства. Деньги за диван или гарнитур возвращаются, а «кэш-бек» опять открывает новые возможности. Бюджет разбалансирован и требуется вернуть равновесие между дебетом и кредитом —

по реальным ценам позволит срочно получить деньги без ломбардных уценок. Произведения именитых мастеров будут проданы по стоимости, которую безусловно заслуживает меблировка премиум-класса.

Быстро сдаёте — скупщик сразу платит

Оставайтесь дома, так как в этой компании не вынуждают продавца заниматься вывозом громоздкого по определению товара. За мебелью скупщик должен приезжать сам, организовывая перевозку — а приезд фургона состоится в течение 2-3 часов после заполнения продавцом онлайн формы.

Заявка требует нескольких минут на ввод сведений, время ожидания ответа гарантированно укладывается ещё в 4-5 минут. Итого — не более 10 минут пройдёт, и вскоре ваша элитная испанская мебель выгодно продана.

Не нужно долго ждать ответа на объявление и ждать, пока найдётся обеспеченный покупатель, как и — не приходится терять деньги на торге и скидках за срочность. Представители компании в течение нескольких часов выкупят обстановку, дадут хорошие деньги и сами профессионально вывезут в том числе крупногабаритные предметы.

Скупка с доплатой владельцу

Плоды фантазий современных мебельных мастеров, хайтек, стиль XXI века и другие новейшие тенденции — для компании-скупщика это предлог заплатить больше обычного. Элитная обстановка, которая отвечает актуальным тенденциям, скомпонована в модном формате — имеет значительную ценность и этого фирма не скрывает. Передайте дальше трендовую мебельную эстафету — а за вырученные средства при желании приобретите ещё более роскошный и современный интерьер.

Вызвать скупщика — легко

Предлагайте свою обстановку через вотсап, бесплатный дозвон к вам или — через прямое обращение по одному из телефонов на сайте. Пишите также о своё предложении в короткую форму — укажите имя, телефон и по возможности прикрепите фотографии мебели. Кнопки для вызова покупателя позволяют сразу автоматически войти в мессенджер или воспользоваться телефонией. Делайте снимки, уделите несколько минут отправке предложения и — в сжатые сроки получайте достойную компенсацию ваших былых расходов на меблировку.