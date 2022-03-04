 ﻿Взыскание неустойки и помощь квалифицированного юриста
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Бизнес — 4 Марта 2022, 20:41


ЖК Кленовые аллеи взыскание неустойки mosadvisor.ru

Прежде чем, рассмотреть особенности взыскания неустойки, следует начать с самого определения я понятия «неустойка». Важно понимать, что неустойка представляет собой денежную сумму, определённую законодательством или договором. Взимается эта сумма при неисполнении стороной своих обязательств или исполнении их ненадлежащим образом. ЖК Кленовые аллеи взыскание неустойки стимулирует должника к выполнению нарушенных обязательств.

Основные виды и особенности взыскания

Неустойку стоит разделить на два типа: юридическую (законную, нормативную) или договорную (добровольную). Неустойка считается законной, когда условия и размер штрафа установлены действующим законом. Существует правило, что размер неустойки, установленный законом, не может быть изменён. В отношении договорной неустойки при определении размера ее суммы стороны принимают решение сами, но, конечно, же, в разумных пределах.

Действия одной из сторон в связи с добровольной неуплатой неустойки другой стороной

Первое, что нужно сделать, - это отправить претензию контрагенту. Если неустойка не уплачена в срок, указанный в договоре, целесообразно обратиться в суд.

Если в договоре отсутствуют условия о сроке ответа на претензию и апелляционная жалоба должна быть рассмотрена арбитражным судом, иск подаётся по истечении 30 дней со дня подачи претензии. При рассмотрении ходатайства судом общей юрисдикции иск подаётся через неделю после направления претензии.

В соответствии со статьёй 333 ГК РФ суд имеет право уменьшить наложенную неустойку, когда сочтёт ее явно несоразмерной результатам нарушения обязательства.

Следует различать также следующие виды неустойки:

  • штрафная (ущерб взыскивается больше суммы неустойки);
  • альтернативная (происходит взыскание чего-то одного на ваш выбор: потери или неустойка);
  • исключительная (начисляется только неустойка);
  • зачётная (потери возмещаются в части, не подлежащей неустойке).

Помощь адвоката

Обычно, когда наступает момент, когда требуется уплата неустойки, по разным причинам должник пытается уклониться от исполнения обязательств. При таких обстоятельствах стоит защитить свои интересы и обратиться в суд.

Судебная практика показывает, что для получения оплаты неустойки необходимо собрать однозначные доказательства, которые подтверждали бы договорные обязательства или их отсутствие.

Чтобы взыскать штраф, важно, чтобы вы связались с арбитражным адвокатом, который будет использовать свой опыт и знания, чтобы определить наилучший вариант взыскания. Обращение к арбитражному адвокату исключает риск неблагоприятного судебного решения. Юрист производит все расчёты и определяет срок, на который рассчитывается неустойка. Стоит обратиться к грамотному специалисту, имеющему опыт выигрыша дел по вопросу о взыскании штрафа.



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