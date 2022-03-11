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Автоматические газовые горелки для печей
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Бизнес — 11 Марта 2022, 20:56
Этот тип оборудования предназначен для использования в промышленных масштабах в условиях малых и крупных предприятий. Выбор конкретного устройства зависит от нужд компании и задач, которые она решает. По сравнению с атмосферной автоматическая газовая горелка для печей имеет усложненную конструкцию и может изготавливаться как в виде моноблока, так и с выносной панелью управления и вентилятором.
Преимущества
Газовые автоматические горелки обладают следующими достоинствами:
· простота управления,
· возможность контролировать работу устройств дистанционно,
· высокий КПД,
· отсутствие вредных выбросов в атмосферу,
· использование относительно дешевого вида топлива,
· продолжительный срок эксплуатации.
Автоматика позволяет объединять несколько горелок в одну систему, вынося блоки управления в отдельную операторскую.
В каких промышленных печах применяются?
В условиях производства используются преимущественно квазикинетические горелки КП, работающие на пропан-бутане и других видах газового топлива. Они подходят для печей следующих типов:
· вращающихся;
· шахтных (доменных, вагранок, для обжига);
· ванных, плавильных и пр.
В зависимости от длины ствола автоматические горелки серии КП бывают классическими и удлиненными. Последние часто используются в конструкциях вращающихся печей.
Особенности
Автоматическая газовая горелка комплектуется регулятором расхода топлива, запорной газовой арматурой, устройством розжига и вентилятором с задаваемой частотой вращения. За состоянием функционирующей системы также «следят» датчики давления, температуры, УФ-фотодатчик и пр. Программное обеспечение блока автоматики позволяет удерживать работу горелки в заданных специалистом параметрах.
В основе механизма действия автоматических горелок серии КП — принцип струйного смешения пропан-бутана или другого горючего газа с воздухом. После этого топливо
попадает в межпилонное пространство и дает факел на уровне фронта пилонов. Благодаря неполному предварительному смешению веществ процесс горения становится квазикинетическим. Он стабилен, устойчив и протекает в коротком факеле.
Автоматика позволяет выполнять розжиг горелки и контролировать заданные параметры температуры, мощности без участия оператора. А сам блок управления располагается так, чтобы обеспечить обслуживающему его персоналу комфорт и эргономичность.
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