 Учим разговорный английский: аудио и видеоуроки
14
марта 2022
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Учим разговорный английский: аудио и видеоуроки

Учим разговорный английский: аудио и видеоуроки

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 13 Марта 2022, 21:41

Английский язык – важное дополнению к багажу знаний любого человека независимо от возраста человека. Это своего рода стандарт, который повышает статус носителя и дает ему преимущества перед другими людьми как в жизни, так и в профессиональной деятельности.


По этим причинам изучение языковых знаний – важный аспект, если человек ставит перед собой цели в жизни. Чтобы постичь азы, развивать полученные навыки дальше можно использовать самообучение.

Этот Марафон Разговорного Английского уже стал БЕСТСЕЛЛЕРОМ: https://bistromarathon.com

Одним из таких вариантов выступают аудио и видеуроки. Такой тандем позволит заниматься продуктивно и интересно, даст результат, если работать по программе и известной системе.

Почему аудиоуроки по английскому языку это эффективный способ обучения?

  1. Собственный график обучения. Используйте время эффективно и для работы на результат. Большинство уроков в формате аудио по продолжительности не более 20-40 минут, поэтому обучением можно заниматься в проездке на работу, дома вечером, или в паузах во время рабочего дня.
  2. Аудио отличается структурированной и лаконичной подачей материала. Конкретные примеры, задачи, навыки. Отсутствует распыление внимания, перегруженность информацией. Это упрощает учебный процесс, делает его интересным.
  3. Быстрая адаптация. Подача информации на слух способствует быстрому запоминанию знаний, положительно сказывается на понимании речи, расширении словарного запаса. Одновременно отрабатывается группа навыков.

Почему видеоуроки по английскому языку - ключ к успеху?

  1. Интересно и продуктивно. Видео позволяет превратить учебу в интерактивное действие, а не в скучную зубрежку. Заниматься по такой системе интересно и не тяжело.
  2. Многообразие видов подачи материала. Упражнения, фильмы, тематические видеоролики, онлайн-общение. Выбирайте, то что нравится и двигайтесь вперед.
  3. Отработка различных навыков: грамматика, разговорная речь, общение, деловая коммуникация. Множество тематических курсов по узкоспециализированным нишам знаний.

Совмещение аудио и видеуроков по английскому языку – это лучший вариант, чтобы научиться с нуля или развить требуемые навыки. Такой подход к учебе исключает нудные и непонятные занятия по учебнику с выполнением шаблонных задании и тестов.

Прогресс появится уже через пару недель, если заниматься хотя бы полчаса в день ежедневно. Языковые знания открывают многие дороги в жизни.

Без них сегодня не получится переехать за границу на постоянное место жительства или учебу, найти высокооплачиваемую работу. Учиться никогда не поздно, главное ставить перед собой цели.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -1 -3
ночью -6 -8 утром -6 -8
Котировки
USD ЦБ РФ 116,7517 -3.6268
EUR ЦБ РФ 128,9523 -4.0058

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.