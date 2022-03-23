Как управлять маркетингом?

От эффективности работы маркетингового отдела во многом зависит успешность деятельности компании и ее прибыльность. Причем это касается всех без исключения предприятий и организаций - вне зависимости от специфики работы и отраслевой принадлежности.

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о том, как выстроить управление маркетинговыми кампаниями. Для начала необходимо разобраться, что под этим подразумевается. Управление маркетингом - многогранный процесс, который включает несколько направлений. В первую очередь он предусматривает анализ возможности, которые есть на рынке, затем - определение целевых рынков. После этого можно приступать к конкретным мероприятиям маркетингового плана.



Возможности рынка.

На этом этапе необходимо провести комплексный анализ и определить, насколько возможности рынка коррелируются с планами по развитию компании, ее резервами. Важна объективная оценка реального спроса, перспектив и возможностей его расширения.

Необходимо определить основные конкурентные преимущества производимой продукции и четко их сформулировать. На этой стадии проводят также изучение новых, потенциальных рынков, обсуждают маркетинговые возможности. Прежде чем принимать решение о выходе на новый рынок, следует тщательно все изучить, чтобы взвешенно принимать решение о том, является ли он целевым для компании

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Определение целевых рынков.

После того, как компания определилась с рынками, на которые планирует выводить свой продукт, организуют изучение реального текущего спроса, а также прогнозируют, как он может корректироваться. Если предполагаемый уровень продаж на новом рынке отвечает запросам и планам компании, осуществляется сегментирование, выявление целевых групп потребителей, на удовлетворение потребностей которых будет ориентироваться производитель.

Сегментирование позволяет разделить потенциальных клиентов на группы, которые отличаются между собой тем, что имеют разные запросы к одной и той же продукции, по-разному качественно ее оценивают. Производитель может определить для дальнейшей работы один или несколько целевых рынков. Но маркетинговое продвижение на каждом из них будет существенно отличаться.

Дополнительно необходимо выполнить анализ характеристик товара, определить, какие из них являются для потребителей приоритетными, чтобы впоследствии делать упор именно на этих качествах. Имеет значение и уровень спроса на определенные совокупности характеристик продукции, а также на вероятные варианты сочетаний свойств товара. Компания сама определяет, как ей развиваться внутри рынка - создать стандартный продукт, который удовлетворит запросы клиентов или выпускать товар аналогичный уже существующему. Второй вариант обязывает учитывать, насколько компания способна конкурировать и разрабатывать отдельные маркетинговые мероприятия.

Разработка маркетингового плана

Комплекс управления маркетингом – это союз четырех составляющих - стоимости, продукта, способов его распространения и механизмов стимулирования. План мероприятий необходим для создания определенного уровня спроса. Иными словами, маркетинговая кампания помогает создать, пробудить и контролировать спрос на конкретный товар.

Воплощение маркетинговой концепции в жизнь

Для того чтобы в компании грамотно велась маркетинговая деятельность, необходимо создать следующие системы: маркетинговой информации, планирования, организации маркетинга и контроля.

Основная задача маркетингового планирования - выполнение анализа функционирования компании с позиций выявления и развития конкурентных преимуществ, нивелирования слабых сторон, а также поиск дополнительных мер, базирующихся на полученных сведениях. Для решения всех этих задач и организации систем в компании создают отдел маркетинга.