Вывоз любого мусора в Подольске

Когда хозяин решил отремонтировать квартиру или провести капремонт, то обломки стен, вышедшая из строя мебель, поломанная домашняя техника, остатки материалов образуют груду мусора. Все это подлежит утилизации по экологическим нормам.

Крупногабаритный мусор и строительный мусор запрещено сбрасывать в мусорные контейнеры м мусоропровод. Поэтому услуга по вывозу мусора сейчас нужна в подобных случаях. Компания «ВАВИЛОН СНАБЖЕНИЕ» ждет заказов и выполнит вывоз мусора, а также уборку квартиры/участка.

Заказ вывоза мусора в Подольске

Вначале необходимо позвонить в компанию по

к логисту, чтобы заказать контейнер необходимого объема. Обычно для вывоза строительного мусора после рядового ремонта или уборки приусадебного участка достаточно 8 кубов.

Затем назначается день и время приезда машины. В договоренное время доставляется контейнер и оставляется для заполнения на определенное время или водитель вместе с транспортом ожидает погрузку и сразу увозит мусор на полигон.

Таким образом, заказчик оперативно избавляется от собравшегося хлама. Укомплектованный автопарк находится в распоряжении компании. С его помощью осуществляется быстрый вывоз мусорных скоплений в Подольске.

Компания работает без партнеров и подрядчиков, поэтому «ВАВИЛОН СНАБЖЕНИЕ» предоставляет весьма выгодные условия для заказчиков. Контейнеры могут выдержать практически все типы отходов: лом кирпича, строительный мусор, сломанные железобетонные конструкции, доски, сантехническое и бытовое оборудование, упаковочные материалы, мебель и тому подобный хлам.

Важным моментом перед началом осуществления предстоящего вывоза является обсуждение примерного объема мусора. Наши мастера подберут наиболее подходящий контейнер, направит на место погрузки транспорт с грузчиками.

Вывоз мусора Подольск

с помощью нашей компании будет произведен эффективно и быстро!

Порядок действий при заказе услуги

• Заказчик подает заявку с указанием адреса и времени приезда машины.

• До выезда водитель позвонит клиенту для подтверждения заявки.

• Для погрузки контейнер остается для загрузки заказчиком самостоятельно или заполняется сразу с помощью грузчиков.

• Заполненный контейнер с мусором водитель увозит на полигон.