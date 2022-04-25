Двери скрытого монтажа от компании Профиль Дорс: в чем их особенности?

В сфере дизайна интерьера на пике популярности минимализм. При декорировании квартир, загородных домов люди отказываются от чрезмерного декора, окружая себя только полезными вещами. Получается уютное пространство, в котором можно как плодотворно работать, так и отдыхать. Компания Профиль Дорс для ценителей минимализма и элегантности в интерьере предлагает дверные конструкции скрытого монтажа, которые получили название «Пенал».

Двери-пенал – это разновидность раздвижных моделей, которые призваны сэкономить свободную площадь, так как полотно перемещается по направляющей вдоль стены. Системы скрытого монтажа отличаются тем, полотно функционирует с помощью специального короба. Он предварительно монтируется в стену, поэтому задуматься о покупке и установке систем скрытого монтажа стоит еще на этапе выполнения черновых работ. Особенность встроенного пенала в том, что он позволяет при открытии скрыть все полотно. Дверь не распахивается, не занимает дополнительное место. Вдоль стен можно поставить шкафы или комоды, мягкую мебель. Такое решение можно использовать при оформлении интерьера в небольших по площади помещениях.

Особенности монтажа скрытых систем

Производитель предлагает к покупке готовый комплект, в состав которого входит специальный короб. Он монтируется в проем в стене, а затем обшивается с помощью гипсокартона. При желании можно все отделать штукатуркой. Это лучшая подготовка основания перед нанесением краски, при кладке плитки или поклейке обоев. Данный способ монтажа может использоваться для разных серий дверей, которые представлены в каталоге производителя. Это разнообразие цветов, стилей и фактур. Не составит труда подобрать межкомнатную дверь, которая идеально впишется в ваш дизайн интерьера.

Представленные системы скрытого монтажа становятся все более популярными, так как они обладают рядом неоспоримых преимуществ:

экономия свободного пространства (площадь комнаты увеличивается на 8-10%);

устранение мертвых зон вдоль стен;

эстетичный вид;

простота в использовании;

долговечность.

Монтировать такие системы можно как с наличниками, так и без них. Примеры таких полотен представлены на официальном сайте производителя. При необходимости его сотрудники помогут определиться с выбором цвета и фактуры. Стильно смотрится, если дверь-пенал идентична цвету стен. Такой прием позволяет визуально расширить пространство, создать требуемый объем и легкость.

Если вы не знаете, на каком цвете остановиться, то рекомендуется подготовить дизайн-проект. На его основании подбираются декоративные материалы для всех поверхностей, мебель. Светотехника. Посредством визуализации можно представить, как конкретное полотно будет сочетаться с остальными элементами. Если вам будет сложно самостоятельно принять окончательное решение, то обратиться за помощью можно к сотрудникам компании Профиль Дорс. Контактные данные, а также весь ассортимент продукции с описанием представлен на официальном сайте profildoors.ru.