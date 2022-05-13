Как изменились микрозаймы за последние годы: развенчиваем мифы о МФО

Полноправные участники кредитного рынка микрофинансовые организации десятки лет работают во всех развитых странах. Международный обмен заложил основу для движения вперед МФО. На практике онлайн микрозаймы люди запрашивают на определенные неотложные потребности для семьи в ситуации, которая должна быть решена немедленно.

В России иногда микрозайм через интернет воспринимается как нечто грабительское, опасное. На этой почве возникли устойчивые мифы, которые мы проанализируем.

Миф 1

МФО выдают деньги под сверхвысокие проценты

Так было в начале становления микрокредитования, когда отсутствовало госрегулирование и был большой спрос на займы. В то время, действительно, ставка могла доходить до 3% в день. После введения Центробанком ограничений в 2020 году, предложение микрокредита не может содержать ставку выше 1% в день.

Наши программы включают льготные займы даже под 0% новым и постоянным клиентам. А если вы можете мгновенно взять микрозайм только под максимальный процент на пару недель, то переплата будет невысокой ценой за срочность. Согласитесь, это хороший выход, и он лучше, чем полное отсутствие вариантов получить финансовую помощь.

Миф 2

МФО выбивают долги любым агрессивным способом

Все злодеяния, уходящие корнями в 90-е годы, почему-то часто связывают с МФО. На самом деле, такая форма финансовой помощи появилась лишь в 2011 году, когда и была образована наша организация. Взыскание долгов у неплательщика происходит точно также, как и при просрочке обычного банковского кредита - через суд.

Миф 3

МФО раздают деньги кому попало, прощая долги

Прямо противоположный предыдущему миф породили слухи о небывалых альтруистах, которые вкладывают свои безразмерные средства в микрофинансирование. Такое нелогичное мнение порождают недобросовестные юристы, предлагающие не платить, а "решить" проблему выплат дешевле. Те заемщики, которые поддаются на подобные уловки, в результате платят дважды.

Действительно, мы предлагаем оформить микрозайм круглосуточно и список документов, предоставляемых клиентом, минимален. По вашей заявке деньги срочно переводятся online на карту, при условии одобрения запроса. Но бывают и редкие отказы, когда при оформлении займа заявителем указываются заведомо ложные сведения.

Пример легальной компании "Отличные Наличные" демонстрирует активную работу поддержки семьи, расширяющую горизонты финансовой свободы. Здесь вы легко можете взять микрозайм онлайн за 10 минут для решения неотложных проблем. Это всего лишь дополнительный инструмент, который поможет вам в нужный момент.