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Бизнес — 15 Мая 2022, 09:59
Атакующий-параноик скроет данные и одновременно воспользуется шифрованием. Приемы установления тайных каналов в сети, которые мы рассмотрим, требуют клиента и сервера. Сервер должен быть установлен на машине жертвы, действуя, как часовой, готовый к обмену данными с клиентом. Клиент упаковывает данные, используя приемы скрытности, а сервер распаковывает их и реагирует должным образом. Тайный канал может применяться для дистанционного управления системой, тайной передачи файлов или любого другого приложения, которое атакующий хочет сохранить в секрете. Рис. 11.8 изображает типичный обобщенный обмен информацией посредством тайного канала между клиентом и сервером. Международные грузоперевозки Но как установить сервер, действующий в качестве оконечного пункта тайного канала, на машину жертвы? На практике используется бесчисленное множество приемов, например: атакующий захватывает систему и помещает в нее слушателя черного хода, воспользовавшись переполнением буфера; атакующий высылает электронной почтой беспечному пользователю сети исполняемую программу или вирус, устанавливающие сервер тайного канала,; атакующим может быть бывший работник, имевший до увольнения привилегии системного администратора. Этот хакер оставляет сервер тайного ка- О атакующим может быть временный работник, который нанялся в вашу организацию на короткий период с единственной целью - установить агента черного хода в вашу внутреннюю сеть (и при этом еще получить деньги по вашей платежной ведомости); О атакующий способен ночью проникнуть в вычислительный центр и установить агент в систему. Иногда это удается даже днем: просто войдя через парадную дверь и действуя достаточно уверенно, атакующий может притвориться продавцом программного обеспечения или использовать любую другую уловку для получения доступа к вычислительным системам с целью установки внутренних серверов тайного канала. Для получения доступа пригоден любой из этих механизмов. А потом тайный канал поможет атакующему продолжить свою работу на расстоянии.
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