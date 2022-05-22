Профнастил 2000 в Москве

А вы знали о том, что кровельный профлист является самым неприхотливым и надежным материалом? Он отличается долговечностью, эстетичностью, практичностью. Помимо этого, его совершенно несложно устанавливать.

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Выбор профлиста для кровельных работ

Профилированные листы представляют собой металлические оцинкованные полосы с волнообразной формой. Применение профилированных листов особенно распространено при проведении работ на внешних стенах, кровле, в несущих конструкциях, а также при монтаже заборов.

Главными преимуществами, которыми обладают профлисты, являются:

• Простота при монтаже;

• Прекрасное сочетание с любыми дизайнами;

• Устойчивость к коррозии, климатическим отклонениям и механическим воздействиям;

• Приемлемая цена;

• Небольшой вес;

• Долговечность.

Применение профнастила для кровельных работ

Для проведения кровельных работ все чаще стали применять профнастил. Обратите внимание на торговые, производственные, сельскохозяйственные постройки, а также на малоэтажное строительство, в большинстве случаев, вы увидите, что кровля сделана именно из этого материала. Профнастил выбирают не только благодаря его преимуществам, но и также из-за широкого выбора тонов, которые добавляют индивидуальность любому строению. Стоит помнить о том, что не каждый профильный лист сможет подойти для кровельных работ, чаще всего применяется именно профиль рельефного типа. Именно такой профлист сможет обеспечить усиленную жесткость.

Важные условия при выборе профлиста

При выборе профлиста стоит обращать внимание на маркировку строительного материала, в которой указываются высота в цифрах и в буквах назначение.

Буквенное обозначение профнастила обозначает:

• Н – несущий профлист;

• С –профлист, предназначенный для несущих стен;

• НС – профлист, который предназначается для настила и стен, а также облицовочных работ и для кровли;

Заказывая профнастил, необходимо учитывать вашу потребность и качество самого товара. Также важную роль при выборе строительного материала важно учесть потенциальную нагрузку, условия климата, толщину материала и высоту волны профлиста.

Приобретение профлистов

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