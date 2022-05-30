Как вызвать врача на дом при алкоголизме?

Лечение алкоголизма в Москве с выездом врача на дом?

Алкоголизм – распространенное заболевание среди женщин и мужчин разных возрастных групп. Чрезмерное и частое употребление крепких спиртных напитков ведет к развитию зависимости, к ухудшению общего состояния здоровья. Опасность в том, что больной не может признать существование проблемы, поэтому нередко за помощью в специализированные центры и клиники обращаются родственники, друзья. Если нет возможности самостоятельно посетить медицинское учреждение, то лучшим решением станет вызов квалифицированного врача на дом.

В Москве работает много специализированных центров. Анонимность и оперативное реагирование гарантирует клиника доктора Шорина. Здесь работают врачи с многолетней практикой, которые используют только безопасные медикаментозные методы борьбы с алкоголизмом. На сайте центра https://www.doctorshorin.ru/ можно оставить заявку на вызов психотерапевтов-наркологов на дом. В комфортной, привычной для пациента обстановке они проводят разъяснительную беседу. В 90% случаев это позволяет больному осознать опасность ситуации и отправиться на добровольное лечение, что становится залогом успеха в будущем. Принудительное лечение не приносит такого эффекта.

Со своей стороны клиника гарантирует:

оперативное реагирование на каждую заявку;

анонимность и конфиденциальность личных данных больного;

подбор для каждого пациента наиболее эффективного и безопасного метода лечения алкоголизма.

Пройти лечение можно как на дому, так и в стационаре. Во втором случае обеспечивается комплексная терапия. В клинике работают специалисты узкого профиля, которые помогают не только побороть зависимость к крепким спиртным напиткам, но и найти мотивацию, адаптироваться к новой жизни без алкоголя. Практика показывает. Что именно комплексный подход и реабилитация в стационаре минимизируют вероятность срывов и повторного лечения.