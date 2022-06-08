Колеса для туры и строительных лесов

В нашем современном мире мы часто пользуемся специальными колёсами. Они могут применяться и в магазинах у тележек, и в медицине для медицинской техники и мебели, и в пищевой промышленности, и это только начало списка.

Вышки-туры и передвижные строительные леса нуждаются в качественных и надёжных колёсных опорах, которые бы обеспечили безопасность, плавный ход конструкции и внутри помещения – другими словами, очень востребованы. К тому же, обязательно хоть у одной из них должен быть ножной тормоз для устойчивости оборудования во время остановки, что тоже является важным критерием для этих колёс.

А для оснащения лесов и вышек-туров подходят колёса из чёрной литой резины или полиуретана и всё это с шинкой – они хорошо контактируют с абсолютно любой поверхностью: дощатыми полами, асфальтом, бетоном, линолеумом и не только.

Применения им можно найти большое количество, но где же их приобрести, к тому же по разумной цене? Да ещё чтобы не переплатить?

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