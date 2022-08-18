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Строительная техника Подъёмники Краснодар

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Бизнес — 18 Августа 2022, 12:13

При стройке, реставрационных работах, обслуживании инженерных конструкций, просто работах на опасной высоте, доставке инструментов на нужную высоту и т.д., что логично, нужна специальная строительная техника для безопасного подъёма и спуска персонала на необходимую высоту проводимых работ и сдачи объекта своевременно заказчику. Чаще всего для осуществления этих потребностей служат ножничные подъёмники, телескопические подъёмники и строительные люльки, которые просто незаменимы в этом деле. Вы можете купить их в Краснодаре и области на сайте Подъёмники Краснодара - https://stroypodemniki-krasnodar.ru/ с выгодой для вас!

Каждая техника предоставлена на сайте в нескольких видах:

1. Ножничные подъёмы

• Несамоходные;

• Самоходные.

2. Телескопические подъёмники

• Одномачтовые;

• Двухмачтовые.

3. Строительные люльки

• Люльки 800 кг;

• Люльки 630 кг;

• Люльки 800 кг.

Также отдельно продаются запчасти для строительных люлек.

На сайте вся строительная техника различается по грузоподъёмности, высоте подъёма, по серии и модели, а в описании товары вы можете увидеть ещё и размеры платформы, что тоже важно знать при покупке люльки или подъёмника. При подборе нужной вам техники, вы можете выбирать по этим характеристикам подъёмники и люльки. Ко всему прочему на сайте предоставлены хиты продаж, которые можно сравнить с другими товарами, благодаря чему вы сможете лучше подобрать нужную вам строительную технику.

У сайта Подъёмники Краснодара есть собственная служба сервиса, благодаря чему компания проводит гарантийное и послегарантийное обслуживание самостоятельно, а также помогает в доставке техники. А благодаря тому, что подъёмники и люльки сертифицированы в соответствии с международными стандартами, можно быть уверенными в их высоком качестве. Из-за того, что сайт Подъёмники Краснодара является прямым поставщиком техники, на нём стоит минимальная торговая надбавка, из-за чего покупать на этом сайте гораздо выгоднее, чем на других.

На всех этапах сделки вас будет сопровождать персональный менеджер, за счёт чего реализуется быстрое обслуживание, что также выгодно выделяет этот сайт от других похожих.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то вы смело можете написать на почту сайта, и вам ответят в ближайшее время.



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