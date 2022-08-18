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Преимущества заказа суши с доставкой по адресу

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Бизнес — 18 Августа 2022, 12:43

Суши и их популярная разновидность роллы давно завоевали любовь гурманов во всем мире. И это неудивительно, так как при внешней простоте блюдо невероятно вкусное. Весь секрет кроется в способе приготовления и разнообразии начинок. К тому же это универсальная и удобная закуска, которая отлично подойдет для обеда или ужина. Такие рулетики хорошо утоляют голод, надолго оставляют чувство сытости, выглядят эффектно.


Чем удобен заказ суши с доставкой

Сегодня, чтобы попробовать экзотическое блюдо, нет необходимости тратить время на покупку продуктов и приготовление. В Орле суши на дом предлагает заказать ресторан «Фарфор». Услуга имеет целый ряд преимуществ:

  • блюдо готовится из свежайших продуктов от проверенных поставщиков и производителей;
  • заказ укомплектовывается всеми необходимыми аксессуарами и приправами;
  • блюдо легко выбирается в удобном меню на сайте;
  • оформление заявки занимает буквально пару минут;
  • повара начинают создавать кулинарный шедевр сразу после поступления заказа;
  • курьеры осуществляют максимально быструю доставку в любой район города.

В меню можно выбрать как одну или две порции, так и сеты из нескольких видов роллов. В последнем варианте появляется замечательная возможность попробовать рулетики из риса с разными начинками. К тому же сеты отлично подходят для угощения большой компании. Например, для корпоративной или дружеской вечеринки. Можно не переживать, если на пороге появятся неожиданные гости. Заказ ресторанной еды с доставкой по адресу решает проблему угощения.

С чем и как подавать суши


Процесс употребления японского блюда легко превращается в привлекательный ритуал. Традиционно суши подают на красивой посуде квадратной формы или специальных дощечках гета. Рядом выкладывают васаби и маринованный имбирь.

Едят рисовые рулетики палочками, но сами японцы предпочитают брать закуску руками. В последнем случае необходимо позаботиться о достаточном количестве влажных и сухих салфеток. Ролл отправляют в рот целиком. Откусывать кусочками и возвращать на тарелку остаток считается неприемлемым.

На стол вместе с суши можно подать следующие блюда и напитки:

  • обжаренные в кляре ломтики овощей;
  • мисо-суп;
  • салаты без жирных соусов («Чука», «Греческий», «Цезарь»);
  • саке;
  • белое вино с фруктовыми нотками;
  • зеленый чай;
  • японское пиво.

С учетом современных тенденций вместе с суши можно заказать и поставить на стол пиццу. В этом случае в меню ресторана «Фарфор» предусмотрены продуманные комбо. Такой вариант удобен и выгоден с финансовой точки зрения.

Основными добавками к японскому блюду считаются соевый соус, васаби и маринованный имбирь. У каждого из них свое предназначение. Соевый соус заменяет соль, которую не используют при приготовлении блюда. Васаби придает пикантный вкус и остроту, а имбирь необходим для очистки рецепторов перед употреблением нового ролла.

Заказать суши с доставкой — это простой способ полакомиться блюдами японской кухни и получить удовольствие от вкусной еды!



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