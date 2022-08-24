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Обработка от блох и уничтожение мышей

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Бизнес — 24 Августа 2022, 14:34

Появление мелких грызунов и блох – серьёзная проблема, откладывать решение которой ни в коем случае нельзя.

Блохи являются переносчиками серьёзных заболеваний вроде чумы, тифа и других, из-за чего они и считаются опасными для человека насекомыми. Признаком наличия этих вредителей в доме являются следы или укусы блох.

Блохи могут появляться не только в квартирах, где есть домашние животные, но и в тех, где их нет и никогда не было.

Не менее вредными являются и мыши. Почему?

1. Мыши могут повредить деревянную мебель, столы, диваны, провода. Особенно опасно последнее, так как в этом случае есть опасность короткого замыкания и воспламенения жилища;

2. Мыши переносят на шкуре и лапах опасные болезни, они заражают одежду, продукты питания, все пути их передвижения;

3. Продукты жизнедеятельности мышей могут вызвать тяжёлую аллергическую реакцию у человека и отравление у домашнего питомца.

Для того, чтобы взяться за уничтожение мышей и блох, следует обратиться в службу дезинфекции, дератизации и дезинсекции. В Кургане такой службой является «Сан служба» - обработка от блох.

Эта служба работает в квартирах, организациях, на дачах и домах.

В квартирах они предоставляют услуги:

• Обработку от тараканов;

• Выведение блох;

• Дезинсекция клопов;

• Дезинфекция от кожееда;

• Уничтожение плесени;

• Избавление от мокриц.

Услуги для организация отличаются:

• Уничтожение насекомых;

• Дезинфекция помещений;

• Проведение дезинсекции;

• Дезинсекция от тараканов;

• Акарицидная обработка от клещей;

• Профессиональная дератизация.

Услуги для дома и дачи тоже отличаются:

• Обработка от комаров;

• Уничтожение ос;

• Травля мух;

• Дезинсекция от шершней;

• Избавление от пауков.

Почему же часто обращаются в компанию «Сан служба»?

1. Выезд для проведения процедуры в течении двух часов.

2. Большой опыт сотрудников в дезинфекции. Сотрудники уничтожают блох достаточно качественно, быстро и надолго.

3. Длительный срок гарантии. По договору длительный срок гарантийного обслуживания до 12 месяцев.

4. Дезинсекция по доступным ценам. Благодаря современным методам, обработка и травление стоят относительно дёшево.

5. Бесплатная консультация. Опытные специалисты бесплатно проконсультируют вас по телефону.

6. Применение современных препаратов. Сотрудники компании используют самые эффективные препараты, не вредящие здоровью человека, чтобы истреблять вредителей.



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