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﻿Причины популярности медвежьей желчи и ее целительные свойства

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Бизнес — 29 Августа 2022, 14:56


медвежья желчь apteka-altai.ru

Никто не будет оспаривать целительные качества желчи медведя. Это животное с давнего времени является объектом пристального внимания охотников. И в ход шли не только мех и жир, но и медвежья желчь. Активные элементы, которые есть в составе желчи, оказывают помощь в лечении огромного количества болезней.

Если говорить о главных качествах, которые свойственны этому продукту, они кроются в следующем:

  • антибактериальное влияние;
  • противовоспалительный и противоопухолевый эффект;
  • успокаивающий;
  • желчегонный;
  • непатопротекторное;
  • противосудорожное.

Следует отметить, что в составе продукта есть кислоты, которые направлены на то, чтобы улучшить деятельность гепатобилиарной системы, нормализуют функционирование печени и пузыря, способствуют удалению «плохого» холестерина.

Когда помогает медвежья желчь


медвежья желчь apteka-altai.ru

Благодаря наличию в составе определенной кислоты продукт имеет целительное влияние, благодаря чему купить его предпочитают представители разных возрастов. Следует отметить тот факт, что качество желчи определяется временем ее добывания. Практика показывает, что предельную концентрацию есть возможность получить из материала, который добывается осенью и весной. Летом животные не могут нагулять достаточный объем ценных элементов, а в зимнее время они впадают в спячку.

Целительные качества желчи рассматриваются для лечения болезней ЖКТ, например, язвенной болезни и гастрита.

Желчь способствует нормализации кислотности, снимает болевой синдром и делает намного лучше пищеварение. Если говорить непосредственно о кишечных спазмах, этот препарат предоставляет возможность успокоить ЖКТ. Кроме того, активность отмечается в вопросе патологий печени и желчного пузыря. Что касается наружного применения, продукт рассматривается при болезнях ЛОР-органов и простудах. Особенным спросом пользуются настройки - они нормализуют давление и притупляют сердечную боль.

Курс лечения длится месяц. В составе настойки есть спирт, в связи с чем превышать дозировку такого продукта крайне нежелательно. Алгоритм складывается из одно- или двухкратного приема продукта по полчайной ложки в день.

Если есть вопросы по выбору, с ними всегда можно проконсультироваться с теми, кто имеет в указанной области знания и опыт. Грамотный подход к выбору позволит получить соответствующий результат.



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