12сентября 2022
понедельник
|
«Только победа»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 12 Сентября 2022, 16:51
Уже через 2 дня состоится финал конкурса Miss Tourism Universe 2022 в Бейруте.
Россию представляет Татьяна Федорищева, победительница Мисс Туризм Крыма 2022.
Татьяна готовилась к этому конкурсу еще до победы в Крыму:
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
ночью +8 +10 утром +11 +13
Котировки
Партнеры