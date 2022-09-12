«Только победа»

Я знала, что победа моя, и что я полечу на международный конкурс представлять свою Родину. У меня не было вариантов, я не согласна ни на что, кроме победы! Поэтому подготовку начала заранее, продумывала каждый образ, каждую минуту, каждое слово, чтобы быть идеальной, как в Крыму, так и в Бейруте. Отдельное внимание я уделила платью для визитки, оно «трендовое» блестящее, с кейпом и эффектом «нюд». А вот на финал я привезла великолепную классику. У конкурса есть свои дизайнеры, но обычно их коллекции похожи между собой, я же хочу выделяться среди всех участниц. Очень многое хочется рассказать, но до финала сохраню все особенности мероприятия - в тайне. Есть и негативные моменты, есть позитивные, я сохраняю нейтральный настрой, для меня важен деловой подход и холодный ум. сейчас меня поддерживает моя семья, мои друзья, и конечно же мой генеральный партнер ХК «Витязь».