19
сентября 2022
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Обработка авто от коррозии

Обработка авто от коррозии

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Сентября 2022, 11:12

Все владельцы автомобилей знают такую неприятность, как коррозия. Чтобы её избежать, и обезопасить авто, надо обрабатывать машину специальными растворами, что самостоятельно сделать невозможно – надо иметь опыт и знания в этом деле. Антикоррозийное покрытие не только защищает автомобиль, но и продлевает срок его эксплуатации! И с этим вам поможет antikorr.by - сервис в Минске.

Этот сервис использует только качественные профессиональные материалы мировых брендов, которые многие годы защищают автомобили в Республике Беларусь.

Но для чего нужна антикоррозийная обработка?

Из-за того, что автомобиль ежедневно используется, вы подвергаете его постоянному воздействию водных факторов. Из-за этого может начаться процесс коррозии. Особенно перед ней уязвимы днище и кузов авто, но и другие части машины тоже могут покрыться коррозией. Это происходит из-за того, что именно эти детали чаще всего подвержены контакту с водой, окружающей средой, антигололёдными составами, с солями и другими химическими соединениями, которыми посыпают дороги.

Многие автолюбители надеются на заводскую антикоррозийную обработку, но не стоит этого делать – со временем первичная обработка теряет свои свойства. И именно поэтому следует провести более тщательную антикоррозийную обработку, чтобы обезопасить ваш автомобиль на долгие годы.

Что такое антикоррозийная обработка авто?

Это трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких этапов, подготовки кузова авто и нанесения специальных антикоррозийных составов. А в зависимости от зоны обработки, берутся соответствующие материалы.

Сервис «Антикор» предлагают нанесение защитного покрытия на все части кузова автомобиля:

• Скрытые полости лонжеронов и порогов;

• Внутренние полости крыльев, дверей и крышки багажника;

• Колёсные арки и днище машины.

В чём же преимущества сервиса «Антикор» в Минске перед другими?

• Опытные мастера. Стаж мастеров сервиса в данных услугах составляет уже более 7 лет. Сами же работы происходят по оригинальным карт-схемам;

• Материалы. В сервисе используются качественные антикоррозийные материалы из Европы, многие из которых защищают авто более 20 лет;

• Фото и видео отчёт. По желанию вам могут отправлять фото и видео подтверждения процесса антикоррозийной обработки, что повышает у многих уровень доверия к этому сервису;

• Трансфер до дома. Сервис предлагает бесплатный трансфер в пределах 30 км., который действует п ри заказе комплекса №4 «БЕСШУМКА»;

• Лучший сервис. У сервиса присутствует комната отдыха, сам сервис находится в 5 минутах от станции метро «Парк Челюскинцев», присутствует Wi-Fi;

• Работа на совесть. Полный контроль всего процесса на каждом этапе гарантирует вам защиту машины от коррозии.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +9 +11
вечером +9 +11 ночью +10 +12
Котировки
USD ЦБ РФ 60,0316 0.3653
EUR ЦБ РФ 59,8740 0.2544

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 