Обработка авто от коррозии

Все владельцы автомобилей знают такую неприятность, как коррозия. Чтобы её избежать, и обезопасить авто, надо обрабатывать машину специальными растворами, что самостоятельно сделать невозможно – надо иметь опыт и знания в этом деле. Антикоррозийное покрытие не только защищает автомобиль, но и продлевает срок его эксплуатации! И с этим вам поможет antikorr.by - сервис в Минске.

Этот сервис использует только качественные профессиональные материалы мировых брендов, которые многие годы защищают автомобили в Республике Беларусь.

Но для чего нужна антикоррозийная обработка?

Из-за того, что автомобиль ежедневно используется, вы подвергаете его постоянному воздействию водных факторов. Из-за этого может начаться процесс коррозии. Особенно перед ней уязвимы днище и кузов авто, но и другие части машины тоже могут покрыться коррозией. Это происходит из-за того, что именно эти детали чаще всего подвержены контакту с водой, окружающей средой, антигололёдными составами, с солями и другими химическими соединениями, которыми посыпают дороги.

Многие автолюбители надеются на заводскую антикоррозийную обработку, но не стоит этого делать – со временем первичная обработка теряет свои свойства. И именно поэтому следует провести более тщательную антикоррозийную обработку, чтобы обезопасить ваш автомобиль на долгие годы.

Что такое антикоррозийная обработка авто?

Это трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких этапов, подготовки кузова авто и нанесения специальных антикоррозийных составов. А в зависимости от зоны обработки, берутся соответствующие материалы.

Сервис «Антикор» предлагают нанесение защитного покрытия на все части кузова автомобиля:

• Скрытые полости лонжеронов и порогов;

• Внутренние полости крыльев, дверей и крышки багажника;

• Колёсные арки и днище машины.

В чём же преимущества сервиса «Антикор» в Минске перед другими?

• Опытные мастера. Стаж мастеров сервиса в данных услугах составляет уже более 7 лет. Сами же работы происходят по оригинальным карт-схемам;

• Материалы. В сервисе используются качественные антикоррозийные материалы из Европы, многие из которых защищают авто более 20 лет;

• Фото и видео отчёт. По желанию вам могут отправлять фото и видео подтверждения процесса антикоррозийной обработки, что повышает у многих уровень доверия к этому сервису;

• Трансфер до дома. Сервис предлагает бесплатный трансфер в пределах 30 км., который действует п ри заказе комплекса №4 «БЕСШУМКА»;

• Лучший сервис. У сервиса присутствует комната отдыха, сам сервис находится в 5 минутах от станции метро «Парк Челюскинцев», присутствует Wi-Fi;

• Работа на совесть. Полный контроль всего процесса на каждом этапе гарантирует вам защиту машины от коррозии.