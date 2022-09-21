21
сентября 2022
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Корпоратив на Новый год 2022

Корпоратив на Новый год 2022

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 21 Сентября 2022, 19:59

Новогодний праздник – всегда радостное и значимое событие. Его с размахом отмечают как в кругу семьи, так и в коллективах многих компаний. Окончание текущего года является не только вехой в развитии и временем подведения итогов, но и прекрасным красивым праздником с карнавалами и подарками.

Компании проводят организованные корпоративные вечеринки, непринужденная и веселая обстановка которых сплачивает коллектив и повышает настроение.

Планирование новогоднего корпоратива

Организация корпоративной вечеринки перед Новым годом доставляет немало хлопот: выстраивание концепции мероприятия, подбор подходящего зала, составление программы развлечений и меню для банкета. Успешно справиться со всеми этими задачами поможет компания korporativ-ng.ru.

Подготовленные специалисты по проведению праздничных мероприятий полностью выполнят весь объем задач для организации безупречного корпоративного мероприятия.

Как выбрать помещение для корпоратива

Поиск подходящего зала в кафе или ресторане производится по четкому списку критериев:

• Цена аренды на время проведения должна учитываться в первую очередь.

• Вместительность должна соответствовать количеству приглашенных гостей, в число которых могут входить не только сотрудники компании, но и партнеры или вип-клиенты.

• Список блюд в меню должен составляться в соответствии с формой проведения: это будет фуршет или полноценное праздничное застолье.

• Расположение в городе должно быть удобным, чтобы гости могли легко и без проблем добраться до места проведения корпоративного мероприятия.

• Интерьер и оформление зала особенно на Новый год обязаны быть волшебно красивыми с украшениями, напоминающими зимние мотивы и новогодние атрибуты.

Празднование Нового года проводят абсолютно все коллективы и учреждения. Поэтому подготовку желательно начать заранее – еще осенью. Чем ближе окончание текущего года, тем меньше выбора удобных залов, тем более занятыми становятся организации, занимающиеся подготовкой праздника. Так что труднее заказать организацию новогоднего корпоративного вечера.

Воспользуйтесь нашим сайтом кorporativ-ng.ru, чтобы заблаговременно заказать понравившиеся заведение и запланировать организацию праздника.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  церковь  школы  школьники  экология 
  ﻿
Погода +9 +11
утром +10 +12 днем +15 +17
Котировки
USD ЦБ РФ 60,0158 -0.1504
EUR ЦБ РФ 60,0507 0.0081

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 