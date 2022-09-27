Покупка квартиры в Покрове

Многие молодые семьи или же самостоятельные люди решаются на покупку квартиры. Выбор квартир велик и существует множество сайтов, помогающих в решении, какую же квартиру купить. На сайте https://pokrov.etagi.com/realty/ вы сможете подобрать квартиру в таком замечательном городе как Покров.

Этот сайт принадлежит компании «Этажи», которые работают на данном рынке с 2000 года. С того момента многие люди воспользовались этим сайтом, чтобы найти себе новое жильё в различных городах.

На сайте присутствует очень удобный фильтр, благодаря которому вы сможете выбрать квартиру гораздо быстрее и проще, а главное, что вы сможете подобрать идеальный для вас вариант не тратя слишком много времени!

В фильтре вы выбираете город, в нашем случае это Покров, вводите желаемые район, улицу, дом или ЖК. Далее указываете желательное количество комнат: одна, две, три, четыре или больше. Указываете самое главное – диапазон стоимости, который вы сможете оплатить. Таким образом вы сможете найти квартиру себе по карману. Обязательно укажите минимальную и максимальную площадь квартиры, которые указываются в метрах квадратных. Есть ещё и расширенный поиск, куда входят:

• С мебелью ли продаётся квартира или нет;

• Большая ли кухня;

• Возраст дома – не старше 10 лет;

• Тип недвижимости;

• Год постройки;

• Код объекта;

• Отделку квартиры;

• Санузел;

• Высоту потолков в метрах;

• Площадь кухни, ведь для кого-то это очень важный показатель;

• Выбираете окна, их тип, балкон, даже вид из окна!

• Солнечная ли сторона у вас будет или нет;

• Можете указать сколько этажей должно быть в доме, материал стен, присутствие лифта, пандусы;

• Наличие парковки, благоустройства двора, инфраструктуру;

• Указываете, нужны вам квартиры с фото, планировками, видео или даже с 3D-турами;

• Присутствует в фильтре также раздел «Интересные предложения», куда включены сельская ипотека, онлайн просмотр, скидка от компании, цена со скидкой, молодая семья, обмен.

Благодаря такому обширному фильтру многие люди нашли идеальные варианты квартир по карману, где проживают и по сей день.

Чтобы купить квартиру с помощью сайта, вы оставляете на нём онлайн-заявку. В ближайшее время с вами свяжется специалист и ответит на все интересующие вас вопросы. На сайте компании «Этажи» вы сможете прочесть правовую информацию, отзывы о специалистах, если для вас это важно, узнать контакты и не только.