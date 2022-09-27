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Получить деньги под залог ПТС онлайн

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Бизнес — 27 Сентября 2022, 10:23

В разных ситуациях людям нужны деньги, но не всегда банки готовы дать им кредит. В таких случаях есть возможность получить деньги под залог ПТС. И есть множество организаций, предоставляющих эту услугу, но не все надёжны. Одной из компаний, которые проверены множеством довольных клиентов, является компания «Cash Drive».

Почему выбирают именно эту организацию?

1. Возможность получения денег за 40 минут. Именно столько времени обычно клиентам приходится потратить, чтобы получить займ.

2. Полностью онлайн. Вы получаете займ без очередей и поездок в офис. Заявку вы оставляете на сайте, а оценка автомобиля будет проходить по фотографиям.

3. Автомобиль остаётся у вас. Вы будете пользоваться автомобилей точно также, как и раньше, «Cash Drive» не забирают у вас ПТС, они лишь оформляют залог.

На сайте организации вы сможете воспользоваться калькулятором займов, чтобы проверить, какие вам доступны продукты и на каких условиях.

Как получают займ под залог?

1. Заполняют заявку. Заполнение краткой анкеты займёт у вас лишь пару минут.

2. Фотографии. Вы фотографируете паспорт и селфи, ПТС и СТС.

3. Получение денег на карту. Вам переведут деньги на карту, сообщат результат и онлайн, и по СМС.

Если же вам будете интересно узнать всё более подробно, то вы всегда можете просмотреть видео на официальном сайте организации.

Кому можно взять займ под залог?

• Гражданам РФ:

• Физическим лицам;

• Людям в возрасте от 21 и до 70 лет;

• Собственникам автомобиля категории В, С и D.

Почему многие люди берут займ под залог авто?

• Можно получить большую сумму под залог – до 80% от стоимости вашего автомобиля;

• Вы оформляете с организацией договор залога, но никак не купли-продажи вашего авто;

• Все документы и автомобиль остаются у вас.

Подробности о подобных займах.

По статистике Банка России, которая была составлена недавно, займы под залог занимают не больше 5% от всего числа других займов, хотя и оформлять этот вид займов гораздо выгоднее.

Само оформление займа происходит примерно так: вы подаёте заявку и присылаете организации данные об автомобиле. Последнее рассматривает рисковая служба. Если с документами всё в порядке, то вам выдают займ в виде большей суммы стоимости вашей машины. В cashdrive, к примеру, вы можете рассчитывать на займ под автомобиль в любом состоянии. В различных же организациях может отличаться пакет документов. Так, к примеру, в cashdrive у вас попросят лишь фотографии, и вам не нужно будет приносить никуда бумажные справки.

По закону вам могут предложить не больше 1 миллиона рублей, что распространяется и на cashdrive.

Вы можете рассчитывать получить займ даже с неидеальной кредитной историей, потому как в cashdrive готовы войти в положение клиентов. Именно поэтому вы можете рассчитывать на эту организацию в сложной жизненной ситуации.

Почему же выше не были написаны конкретные процентные ставки? Это связано с тем, что их обсуждают с каждым клиентом индивидуально.



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