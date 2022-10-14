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Эндартериит

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Бизнес — 14 Октября 2022, 16:06

Эндартериит – заболевание артерий, при котором происходит закупоривание их просвета и ведущее к нарушению гемодинамики. Чаще всего поражаются сосуды нижних конечностей.

Причины развития

Причина, по которой развивается эндартериит, до сих пор не выявлена. На данный момент большинство врачей сходится во мнении, что всему виной аутоиммунные процессы. Под их влиянием развивается воспалительный процесс, запускается усиленный рост соединительной ткани и закупорка просвета сосудов. Единственное, что можно сказать сегодня наверняка: у курящих это заболевание развивается намного чаще.

Развитие заболевания

Эндартерииту свойственно циклическое течение. Выделяют следующие этапы развития:

  • на первом этапе происходит дистрофия нервных окончаний, стеноз артерий нижних конечностей, однако их питание сохранено за счёт коллатералей;
  • на втором этапе происходит выраженный спазм сосудов, которое перестаёт в полной мере компенсироваться коллатералями, появляются холод в ногах, хромота и повышенная усталость;
  • на третьем этапе происходит усиленный рот соединительной ткани, что сопровождается сильной болью;
  • четвёртый этап проявляется необратимым поражением сосудов, с дальнейшим некрозом, поражаются не только нижние конечности, но и другие органы.

Заболевание можно обнаружить при проведении УЗИ сосудов нижних конечностей, в Одинцово данное исследование можно провести в этой клинике - https://babyplusmed.ru/vzrosloe-otdelenie/uzi/uzdg-arteriy-i-ven-nizhnikh-konechnostey/. Процедура проводится при появлении первых симптомов, когда коллатерали перестают справляться с кровоснабжением нижних конечностей. Важно вовремя обратиться к врачу, чтобы подтвердить наличие эндартериита на ранней стадии.


Что такое Эндартериит

Симптомы

К основным проявлениям данного заболевания относят:

  • появление ощущения мурашек в ногах;
  • чрезмерная сухость кожи конечностей;
  • судороги;
  • отёки;
  • изъязвления на коже;
  • чрезмерная усталость в ногах;
  • изменения ногтевых пластин;
  • побледнение кожных покровов;
  • повышенное потоотделение нижних конечностей;
  • чувство холода в ногах.

Патогномоничным, то есть характерным признаком данного заболевания является так называемая «перемежающаяся хромота». Проявляется она таким образом: из-за выраженного спазма и сильных болевых ощущений, больному во время хождения требуется часто останавливаться. Во время остановок гемодинамика в нижних конечностях восстанавливается, боль отступает, после чего он может продолжить движение.

Диагностика

В качестве инструментальных исследований используются сфигмография, УЗИ и реовазография. Также может проводиться рентген-исследование с контрастом.

Лечение

Важно понимать, что излечить данное заболевание невозможно. Возможно лишь облегчить состояние и приостановить развитие процесса. Важный элемент лечебных мероприятий – модификация образа жизни (отказ от курения, снижение веса, частые прогулки, езда на велосипеде, гигиена нижних конечностей и так далее).

Если симптоматика ухудшается, показано оперативное вмешательство. Может проводиться:

  • симпатэктомия, то есть удаление симпатических нервных ганглиев для расширения сосудов;
  • шунтирование, то есть искусственное создание коллатералей;
  • тромбинтимэктомия или удаление тромба, мешающего нормальному кровотоку в нижних конечностях.

В случае, когда заболевание заходит слишком далеко, показана ампутация конечности. К этой операции прибегают при возникновении нестерпимых болей в конечностях и развитии гангрены.



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