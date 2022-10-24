Комплексное техническое решение с азотными мембранными установками

Азотные установки – популярное оборудование, которое используется в разных сферах производства. Оно необходимо для выработки и подачи технического азота. Производством и продажей такого оборудования в России занимается ООО «Челябинский компрессорный завод». Он предлагает комплексное техническое решение. Доступные к заказу мембранные газоразделительные блоки https://www.chkz.ru/catalog/nitro-station/membrans/ обеспечивают выработку азота с чистотой 90-99%. Представлено несколько вариантов типового исполнения. Помощь в подборе оказывают сотрудники завода.

Челябинский завод компрессоров https://www.chkz.ru/ предлагает по выгодным ценам приобрести стационарные системы для производства азота. Они могут полноценно использоваться в помещениях закрытого типа. Представленное предприятие при проектировании и выпуске станций использует современные технические решения. Все модели устройств оснащены элементами автоматики. Это позволяет азотным установкам полноценно функционировать в автономном режиме. Не нужно постоянно присутствия оператора на площадке, что исключает дополнительные расходы на обслуживание.

Функциональные возможности азотных установок производства ЧКЗ

Заказывая компрессоры с электрическим двигателем здесь https://www.chkz.ru/catalog/screw-compressors/electrically-driven/ или другое оборудование из каталога, вы можете быть уверены в его надежности. Для производства используются только прочные и долговечные комплектующие. Большое внимание предприятие уделяет техническим характеристикам оборудования. Среди преимуществ стоит отметить высокую функциональность:

регулирование чистоты азота в автоматическом режиме;

дистанционное управление;

зимний пакет.

Также возможно окрашивание оборудование в фирменный цвет вашего предприятия. Если у вас остались вопросы или вы хотите оформить заказ, то свяжитесь с менеджерами компании по телефону или посредством чата на сайте.