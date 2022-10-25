25
октября 2022
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Очаковский комбинат ЖБИ

Очаковский комбинат ЖБИ

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 25 Октября 2022, 10:24

Самое главное в любом здании – это несущие конструкции, ведь именно на них держится всё сооружение. И именно поэтому же важно, чтобы эти конструкции могли выдерживать большие нагрузки, безжалостное влияние времени и другие внешние факторы. И наиболее важным при выборе несущих конструкций, на которых будет держаться от маленького гаража и до огромного дома, станет выбор материалов для горизонтальных плоскостей, из которых и будут состоять несущие конструкции.

Железобетонные плиты перекрытия, которые и становятся зачастую несущими конструкциями, могут быть различных размеров и типов. Наиболее популярными принято считать ПБ и ПК, поставляемые в стандартных размерах. В основном их используют при строительстве жилых и промышленных зданий.

Компания «Очаковский комбинат ЖБИ» производят следующие типы перекрытий:

• Ребристые разных размеров;

• Настилы и техподполья;

• Пустотелые крупногабаритные;

• Полнотелые малогабаритные.

У каждого из представленных выше типов есть свои преимущества. К примеру, при сохранении своих качеств пустотелые конструкции имеют меньший вес, а полнотелые или ребристые перекрытия плитами могут выдерживать большой вес и динамические нагрузки, благодаря чему подходят для обустройства первого этажа или уровня.

На сайт компании представлены подробные ТТХ каждого из изделий. К тому же, комбинат компании может изготовить по вашему заказу монолитные ЖБИ плиты, если вам не подходят стандартные или же вы, например, хотите использовать в строительстве восьмиугольное перекрытие.

Купить и заказать железобетонные плиты перекрытия вы можете с помощью формой заказа на сайте компании, или обратившись в контактный центр. Вам надо лишь добавить нужный товар в корзину, оплатить заказ и дождаться его. А за счёт того, что компания доставляет крупные партии по всей России, все, даже жители отдалённых регионов, могут рассчитывать на высококачественную продукцию этой компании!

Цены на разные плиты перекрытия разных размеров будут отличаться, что естественно. А чтобы выбрать наиболее выгодную покупку, вы всегда можете обратиться за помощью к сотрудникам компании.

Но вот вам важные факторы, которые стоит учитывать при выборе ЖБИ:

• Устойчивость к разного рода условиям:

• Прочность, от чего следует и тип конструкции;

• Размеры, а точнее ширина, длина и высота;

• Применение и долговечность.

Приняв во все факторы, вы сможете быть уверенным в успехе вашего строительства.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  милиция  митинг  молодежь  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +5 +7
вечером +2 +4 ночью 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 61,1629 -0.0329
EUR ЦБ РФ 60,1575 0.3197

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 