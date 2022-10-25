Самое главное в любом здании – это несущие конструкции, ведь именно на них держится всё сооружение. И именно поэтому же важно, чтобы эти конструкции могли выдерживать большие нагрузки, безжалостное влияние времени и другие внешние факторы. И наиболее важным при выборе несущих конструкций, на которых будет держаться от маленького гаража и до огромного дома, станет выбор материалов для горизонтальных плоскостей, из которых и будут состоять несущие конструкции.

Железобетонные плиты перекрытия, которые и становятся зачастую несущими конструкциями, могут быть различных размеров и типов. Наиболее популярными принято считать ПБ и ПК, поставляемые в стандартных размерах. В основном их используют при строительстве жилых и промышленных зданий.

Компания «Очаковский комбинат ЖБИ» производят следующие типы перекрытий:

• Ребристые разных размеров;

• Настилы и техподполья;

• Пустотелые крупногабаритные;

• Полнотелые малогабаритные.

У каждого из представленных выше типов есть свои преимущества. К примеру, при сохранении своих качеств пустотелые конструкции имеют меньший вес, а полнотелые или ребристые перекрытия плитами могут выдерживать большой вес и динамические нагрузки, благодаря чему подходят для обустройства первого этажа или уровня.

На сайт компании представлены подробные ТТХ каждого из изделий. К тому же, комбинат компании может изготовить по вашему заказу монолитные ЖБИ плиты, если вам не подходят стандартные или же вы, например, хотите использовать в строительстве восьмиугольное перекрытие.

Купить и заказать железобетонные плиты перекрытия вы можете с помощью формой заказа на сайте компании, или обратившись в контактный центр. Вам надо лишь добавить нужный товар в корзину, оплатить заказ и дождаться его. А за счёт того, что компания доставляет крупные партии по всей России, все, даже жители отдалённых регионов, могут рассчитывать на высококачественную продукцию этой компании!

Цены на разные плиты перекрытия разных размеров будут отличаться, что естественно. А чтобы выбрать наиболее выгодную покупку, вы всегда можете обратиться за помощью к сотрудникам компании.

Но вот вам важные факторы, которые стоит учитывать при выборе ЖБИ:

• Устойчивость к разного рода условиям:

• Прочность, от чего следует и тип конструкции;

• Размеры, а точнее ширина, длина и высота;

• Применение и долговечность.

Приняв во все факторы, вы сможете быть уверенным в успехе вашего строительства.