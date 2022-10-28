Происходят такие ситуации, когда банкротство предприятий юридического лица может оказаться единственным выходом из ситуации. Юридическая компания «Legal Front» поможет вам закрыть законно фирму и без последствий списать доги, сохранить имущество компании и собственников, не попасть под налоговую проверку и избежать гражданской и уголовной ответственности.

Но лучше всего понять, что такое банкротство.

Банкротство – единственный законный способ ликвидации предприятия, у которого нет возможности расплатиться со своими кредиторами. Эту процедуру можно использовать для реструктуризации долгов, что позволяет сохранить бизнес.

В этой процедуре важно, чтобы начали её вы. Если же банкротство будет контролировать враждебный арбитражный управляющий, государственные органы и кредитор, то это выльется в:

• Потерю личного имущества руководителя, имущества фирмы и учредителей;

• Оспаривание всех сделок за прошлые три годы;

• Привлечение к субсидированию и уголовной ответственности;

• В будущем у вас будет отсутствовать возможность оформить бизнес на себя;

• Отсутствие возможности списания долгов даже после завершения банкротства;

• Навсегда испорченную кредитную историю и деловую репутацию.

Когда же начинается процедура банкротства? С признания несостоятельности. Это означает, что юридическое лицо не в состоянии рассчитаться по долгам.

Если задолженность по денежным обязательствам составила от трёх месяцев и более, то, согласно закону ФЗ-127, реализуется данная процедура. Обязательства, неисполнение которых может послужить основанием дела о банкротстве, относятся:

• Кредиторская задолженность;

• Обязательные платежи в бюджет;

• Заработная плата и выходные пособия.

Но пускай это и необходимые, но недостаточные условия. В основе ФЗ-127 лежит принцип неоплатности, что означает, что процедура может быть инициирована в том случае, если величина задолженности превышает стоимость имущества юридического лица. Но и это ещё не всё, потому как в законе установлена минимальная величина задолженности, которая и позволяет начать дело о банкротстве. Для естественных монополий и других предприятий, которые законом отнесены к стратегическим, эта сумма составляет 1 миллион рублей. Для всех же остальных компания она составляет всего 180 тысяч рублей.

Обратившись в компанию «Legal Front» вы пройдёте следующую процедуру:

• Будет организована встреча, куда будет приглашён адвокат;

• Компания проанализирует вашу проблему, определит стратегию и даст оценку рисков;

• Далее вы заключите договор, вам окажут комплексную защиту бизнеса;

• Реализация проекта, где вы получите нужный вам результат!