28
октября 2022
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Банкротство предприятий

Банкротство предприятий

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 28 Октября 2022, 09:26

Происходят такие ситуации, когда банкротство предприятий юридического лица может оказаться единственным выходом из ситуации. Юридическая компания «Legal Front» поможет вам закрыть законно фирму и без последствий списать доги, сохранить имущество компании и собственников, не попасть под налоговую проверку и избежать гражданской и уголовной ответственности.

Но лучше всего понять, что такое банкротство.

Банкротство – единственный законный способ ликвидации предприятия, у которого нет возможности расплатиться со своими кредиторами. Эту процедуру можно использовать для реструктуризации долгов, что позволяет сохранить бизнес.

В этой процедуре важно, чтобы начали её вы. Если же банкротство будет контролировать враждебный арбитражный управляющий, государственные органы и кредитор, то это выльется в:

• Потерю личного имущества руководителя, имущества фирмы и учредителей;

• Оспаривание всех сделок за прошлые три годы;

• Привлечение к субсидированию и уголовной ответственности;

• В будущем у вас будет отсутствовать возможность оформить бизнес на себя;

• Отсутствие возможности списания долгов даже после завершения банкротства;

• Навсегда испорченную кредитную историю и деловую репутацию.

Когда же начинается процедура банкротства? С признания несостоятельности. Это означает, что юридическое лицо не в состоянии рассчитаться по долгам.

Если задолженность по денежным обязательствам составила от трёх месяцев и более, то, согласно закону ФЗ-127, реализуется данная процедура. Обязательства, неисполнение которых может послужить основанием дела о банкротстве, относятся:

• Кредиторская задолженность;

• Обязательные платежи в бюджет;

• Заработная плата и выходные пособия.

Но пускай это и необходимые, но недостаточные условия. В основе ФЗ-127 лежит принцип неоплатности, что означает, что процедура может быть инициирована в том случае, если величина задолженности превышает стоимость имущества юридического лица. Но и это ещё не всё, потому как в законе установлена минимальная величина задолженности, которая и позволяет начать дело о банкротстве. Для естественных монополий и других предприятий, которые законом отнесены к стратегическим, эта сумма составляет 1 миллион рублей. Для всех же остальных компания она составляет всего 180 тысяч рублей.

Обратившись в компанию «Legal Front» вы пройдёте следующую процедуру:

• Будет организована встреча, куда будет приглашён адвокат;

• Компания проанализирует вашу проблему, определит стратегию и даст оценку рисков;

• Далее вы заключите договор, вам окажут комплексную защиту бизнеса;

• Реализация проекта, где вы получите нужный вам результат!



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +6 +8
вечером +6 +8 ночью +6 +8
Котировки
USD ЦБ РФ 61,3589 -0.0688
EUR ЦБ РФ 61,5718 0.0036

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 