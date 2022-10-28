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Куда поехать в отпуск в кризис? Астрахань
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Октября 2022, 09:33
Отдых за границей сегодня для большинства россиян довольно проблематичен, поскольку границы закрыты. Крым переполнен, а на топовых российских курортах отдыхать довольно дорого. Но есть в России немало красивейших мест, где можно недорого отдохнуть семьей или дружной компанией. Отличное место для этого – Астраханская область.
Почему стоит съездить в Астрахань?
Астраханские земли славятся черной икрой и арбузами, а также отменной рыбалкой.
Черная икра – известный деликатес. Но сейчас вылов осетровых на Волге запрещен, даже в промышленных целях. Потому икру добывают из рыбы, выращенной на различных рыбоводческих фермах. Кстати, на осетровые фермы тоже проводят экскурсии.
Астраханские арбузы хоть раз в жизни пробовал каждый. Они сладкие, как мед и вырастают порой более 50 кг.
И все же Астрахань – рыболовный край. Потому практически в каждом ресторане вас накормят отменной кухней с различными блюдами из рыбы от Хе до специфических рыбных пельменей. А если вы предпочитаете рыбу ловить, то можно снять гостевые дома для рыбалки.
Что стоит посмотреть
Астраханская область богата на достопримечательности – здесь можно не только вкусно поесть, но и много чего посмотреть.
Это лишь основные астраханские достопримечательности. Еще можно посмотреть Набережную, Белую мечеть, Лебединое озеро и пр.
Но основной целью приезда в Астраханскую область остается рыбалка. Здесь можно рыбачить дикарем с лодки или прямо с берега, либо снять комфортабельный домик на турбазе в Наримановском районе.
Особенно хороша рыбалка в волжской дельте. В этих местах с равным успехом можно поймать сома в 10 кг., крупного судака или щуку, жереха и сазана. И, конечно, здесь в изобилии водятся лещи и вобла, окунь, красноперка и пр.
Вернуться с такой рыбалки без улова просто невозможно. Даже начинающие рыбаки ловят здесь свои первые внушительные трофеи. А если нужно изучить повадки рыбы или подобрать эффективные снасти, то с этим помогут местные специалисты по рыбной ловли.
Рыболовная база отдыха ВЕРХНЕЛЕБЯЖЬЕ FISH RESORT рада каждому гостю. Мы легко организуем трофейную рыбалку, настоящую дровяную баню, увлекательный досуг и вкусную кухню в нашем ресторане. Приезжайте – мы все организуем!
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