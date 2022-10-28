Куда поехать в отпуск в кризис? Астрахань

Отдых за границей сегодня для большинства россиян довольно проблематичен, поскольку границы закрыты. Крым переполнен, а на топовых российских курортах отдыхать довольно дорого. Но есть в России немало красивейших мест, где можно недорого отдохнуть семьей или дружной компанией. Отличное место для этого – Астраханская область.

Почему стоит съездить в Астрахань?

Астраханские земли славятся черной икрой и арбузами, а также отменной рыбалкой.

Черная икра – известный деликатес. Но сейчас вылов осетровых на Волге запрещен, даже в промышленных целях. Потому икру добывают из рыбы, выращенной на различных рыбоводческих фермах. Кстати, на осетровые фермы тоже проводят экскурсии.

Астраханские арбузы хоть раз в жизни пробовал каждый. Они сладкие, как мед и вырастают порой более 50 кг.

И все же Астрахань – рыболовный край. Потому практически в каждом ресторане вас накормят отменной кухней с различными блюдами из рыбы от Хе до специфических рыбных пельменей. А если вы предпочитаете рыбу ловить, то можно снять гостевые дома для рыбалки.

Что стоит посмотреть

Астраханская область богата на достопримечательности – здесь можно не только вкусно поесть, но и много чего посмотреть.

Астраханский кремль – расположенный на острове, исторический центр, состоящий из 22 объектов, большинство из которых сохранили первоначальный облик. Сарай Бату – туристический комплекс музей-реконструкция, посвященный культуре и истории золотоордынского ханства. Он расположен на месте древней столицы Золотой Орды, где, кстати, проходит и Шелковый путь. Монастырь Иоанна Предтечи – основанный в 17 веке, он поначалу находился за пределами города, а сейчас вокруг него расположился оживленный торговый район. Селенские Исады – знаменитый астраханский рыбный рынок. Здесь можно купить практически любые рыбные деликатесы, причем продавцы охотно торгуются и дают попробовать все, что понравится. Краеведческий музей – один из первых региональных музеев, открыт в 1837 г. Основная гордость – Сарматское золото и серебро, уникальные коллекции оружия, скульптуры, живописи и пр. Лотосовые поля – завораживающее зрелище, которое встречается только в Астраханском крае. Астраханская роза (лотос) является символом Астрахани. Особенно в июле-августе, когда наступает период цветения. Собор князя Владимира – восхитительный храм, содержащий в антураже много московского, византийского и европейского. Храм даже успел побывать автовокзалом, но в 2001 г. по окончании реставрации его снова освятили.

Это лишь основные астраханские достопримечательности. Еще можно посмотреть Набережную, Белую мечеть, Лебединое озеро и пр.

Но основной целью приезда в Астраханскую область остается рыбалка. Здесь можно рыбачить дикарем с лодки или прямо с берега, либо снять комфортабельный домик на турбазе в Наримановском районе.

Особенно хороша рыбалка в волжской дельте. В этих местах с равным успехом можно поймать сома в 10 кг., крупного судака или щуку, жереха и сазана. И, конечно, здесь в изобилии водятся лещи и вобла, окунь, красноперка и пр.

Вернуться с такой рыбалки без улова просто невозможно. Даже начинающие рыбаки ловят здесь свои первые внушительные трофеи. А если нужно изучить повадки рыбы или подобрать эффективные снасти, то с этим помогут местные специалисты по рыбной ловли.

Рыболовная база отдыха ВЕРХНЕЛЕБЯЖЬЕ FISH RESORT рада каждому гостю. Мы легко организуем трофейную рыбалку, настоящую дровяную баню, увлекательный досуг и вкусную кухню в нашем ресторане. Приезжайте – мы все организуем!