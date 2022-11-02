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Почти 100 тыс. жителей Подмосковья проконсультировались с врачом через интернет
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 2 Ноября 2022, 10:54
Для удобства жителей региона в Московской области организованы телемедицинские консультации врачей, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Специалисты проводят онлайн-приемы пациентов, при необходимости корректируют или назначают лечение, консультируют по итогам прохождения диспансеризации», - говорится в сообщении.
Также они могут направить на дополнительную консультацию к узкопрофильному специалисту или оформить электронный рецепт на льготное лекарство.
«Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома. Все, что нужно, - это подключение к интернету. Мы видим, что эта услуга пользуется популярностью у жителей. В Подмосковье провели уже более 100 тыс. телемедицинских консультаций. А в неделю около 13 тыс. пациентов предпочитают консультироваться с врачом через телемедицину», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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