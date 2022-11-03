Данный тип кранов часто применяется в системах водоснабжения и отопления. Шаровые краны закрываются наглухо в результате поворота на 90 градусов управляющим элементом.

Внутри крана находится просверленный шарик, который служит запорным элементом и перемещается валиком. Поворот шарика на 90 градусов перекрывает поток воды.

Типы шаровых кранов

По способу подсоединения к водопроводу кран может быть штуцерным, муфтовым, приварным, фланцевым. Однако принцип функционирования работы остается одинаковых во всех этих случаях.

В интернет-магазине «Бигам» предлагается большой выбор разных типов шаровых кранов и запчасти для них:

• угловой шаровой кран;

• запасные части;

• шаровой газовый кран;

• полнопроходной кран;

• трехходовый шаровой кран;

• шаровой кран бабочки;

• шаровой кран для стиральной машины;

• шаровой кран под пайку;

• шаровой кран для воды;

• шаровой кран под привод;

• кран с американкой.

Каждый вид шарового крана имеет свои особенности. Так, латунные никелированные трехходовые краны изменяют поток в водопроводах. Этот кран подлежит ремонту, снабжен шариком с L-видным каналом, седельными тефлоновыми кольцами, сальниковым уплотнением, рукояткой из сплава алюминия. Посмотреть и узнать подробности можно на странице: https://www.bigam.ru/catalog/trehhodovye-sharovye-krany-9509/.

Применение шаровых кранов

Данные изделия применяются в системах водообеспечения, отопления, солнечных батареях. В этих случаях нужен запорный клапан, но не требуется регулировка расхода.

Шаровые краны используются для монтажа счетчиков воды, что позволяет быстро отключить подачу воды. Термостойкость до 150 градусов отлично подходит для их применения в солнечных установках.

Шаровой запорный кран также применяется при наполнении или сливания воды, для чего они снабжены резьбой, чтобы подсоединить шланг.

Данные изделия помимо отопления и водообеспечения используются во многих производствах и в системах инженерных коммуникаций, таких, как:

• производство продуктов питания;

• водоподготовка;

• строительная техника;

• прачечные;

• строительство скважин и другое;

Материалом для изготовления корпуса служит латунь, высокопрочный чугун, сталь, ПВХ, ПП, ПВДФ.

Уплотнитель из PTFE может быть армирован углеводородом или стекловолокном. Металлическое уплотнение используется для абразивных сред или высоких температур.

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