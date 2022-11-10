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Займы под залог автомобиля – о чем нужно знать при получении кредита?
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Бизнес — 10 Ноября 2022, 16:41
Владельцам транспортных средств проще подтвердить устойчивое финансовое положение при обращении за кредитом в банк или МФО – наличие ликвидного имущества в собственности повышает шансы на одобрение. Если нужна крупная сумма, можно оформить микрозаем онлайн под залог автомобиля – деньги будут предоставлены наличными на любые цели. Правда, такие программы сопряжены с дополнительным риском: при несвоевременном исполнении обязательств кредитор сможет не только начислить штрафы и пени, но и обратить взыскание на предмет залога.
Какие условия действуют по займам под залог авто?
Условия кредитования зависят от конкретной компании, выдающей займы с обеспечением. В целом на рынке действуют программы со следующими параметрами:
Займ можно получить под залог автомобиля, тогда транспортное средство на период выплат хранится на площадке кредитора, а также под залог ПТС – в банке или МФО остаются только документы, машиной можно пользоваться без права проведения сделок по отчуждению.
В чем преимущества кредитования с залогом автомобиля?
Займы, выдаваемые с обеспечением ликвидным автомобилем, пользуются популярностью у людей, которые не могут подтвердить доходы документами, но хотят получить крупную сумму в кредит. В числе плюсов таких программ:
Заявки с предоставлением залога рассматриваются в индивидуальном порядке. Заемщик может заложить не только свой автомобиль, но и транспортное средство, принадлежащее другому лицу (собственник подписывает соглашение).
О каких недостатках и рисках следует знать заемщикам?
Займы под залог автомобилей, безусловно, оптимальны в сложной жизненной ситуации. Однако заемщику необходимо помнить о существенных рисках:
«Выбирая залоговые кредиты, сразу определите источники дохода для уплаты задолженности – иначе рискуете потерять имущество, причем его реализация будет проведена по цене ниже рынка», – предостерегает эксперт.
Также не удастся получить кредит под низкий процент под залог авто – такие кредиты выдаются на короткий срок и небольшую сумму: пользование заемными средствами будет платным. Ставка определяется кредитным договором и зависит от политики конкретного учреждения.
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