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Займы под залог автомобиля – о чем нужно знать при получении кредита?

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Бизнес — 10 Ноября 2022, 16:41

Владельцам транспортных средств проще подтвердить устойчивое финансовое положение при обращении за кредитом в банк или МФО – наличие ликвидного имущества в собственности повышает шансы на одобрение. Если нужна крупная сумма, можно оформить микрозаем онлайн под залог автомобиля – деньги будут предоставлены наличными на любые цели. Правда, такие программы сопряжены с дополнительным риском: при несвоевременном исполнении обязательств кредитор сможет не только начислить штрафы и пени, но и обратить взыскание на предмет залога.

Какие условия действуют по займам под залог авто?

Условия кредитования зависят от конкретной компании, выдающей займы с обеспечением. В целом на рынке действуют программы со следующими параметрами:

  • сумма займа – до 3 млн. руб. (до 90% от рыночной стоимости автомобиля);

  • срок погашения – до 60 месяцев;

  • для получения нужен паспорт и ПТС на автомобиль;

  • машина проходит обязательную проверку экспертом;

  • заявку рассматривают в день обращения.

Займ можно получить под залог автомобиля, тогда транспортное средство на период выплат хранится на площадке кредитора, а также под залог ПТС – в банке или МФО остаются только документы, машиной можно пользоваться без права проведения сделок по отчуждению.

В чем преимущества кредитования с залогом автомобиля?

Займы, выдаваемые с обеспечением ликвидным автомобилем, пользуются популярностью у людей, которые не могут подтвердить доходы документами, но хотят получить крупную сумму в кредит. В числе плюсов таких программ:

  • высокая скорость одобрения и низкий процент отказов;

  • простота оформления с минимумом документов;

  • возможность получить деньги на любые нужды;

  • доступность кредита гражданам с плохой КИ;

  • автомобиль остается у собственника – можно пользоваться.

Заявки с предоставлением залога рассматриваются в индивидуальном порядке. Заемщик может заложить не только свой автомобиль, но и транспортное средство, принадлежащее другому лицу (собственник подписывает соглашение).

О каких недостатках и рисках следует знать заемщикам?

Займы под залог автомобилей, безусловно, оптимальны в сложной жизненной ситуации. Однако заемщику необходимо помнить о существенных рисках:

  • в случае неуплаты автомобиль заберут и передадут на реализацию;

  • до выплаты долга машину нельзя продать или подарить;

  • сумма займа будет ниже, чем рыночная стоимость транспортного средства;

  • программы доступны только владельцам относительно новых машин (до 7 лет);

  • кредитор может потребовать оформления полиса КАСКО.

«Выбирая залоговые кредиты, сразу определите источники дохода для уплаты задолженности – иначе рискуете потерять имущество, причем его реализация будет проведена по цене ниже рынка», – предостерегает эксперт.

Также не удастся получить кредит под низкий процент под залог авто – такие кредиты выдаются на короткий срок и небольшую сумму: пользование заемными средствами будет платным. Ставка определяется кредитным договором и зависит от политики конкретного учреждения.



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