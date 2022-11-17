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Актуальная база данных по ОКВЭД от Тинькофф

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Бизнес — 17 Ноября 2022, 15:28

Проверяющие органы на территории Российской Федерации занимаются контролем и проверкой бизнеса. Они отслеживают работу с контрагентами, чтобы предотвратить незаконный перевод денежных средств. Юристы и бухгалтеры часто сталкиваются с тем, что налоговая инспекция обращает пристальное внимание к контрагентам. Перед подписанием договора с новым исполнителем, необходимо выполнить проверку на надежность и честность. Поможет с этим база данных по ОКВЭД от Тинькофф.

Правила проверки контрагента

Существует несколько основных факторов, которые должны насторожить при выполнении проверки контрагента перед началом сотрудничества. Важно также обращать внимание на вид деятельности. К основным рискам относят следующие факторы:

  • компания имеет массовый адрес;
  • совмещается несколько разных видов ОКВЭД;
  • контрагент был зарегистрирован несколько дней или недель назад;
  • учредителем и руководителем компании является одно и то же лицо;
  • предприятие не имеет сотрудников и ресурсов, чтобы выполнить все положения заключаемого договора;
  • паспорт руководителя или учредителя является недействительным;
  • компания находится на стадии ликвидации;
  • минимальная налоговая нагрузка;
  • наличие отрицательных финансовых показателей.

Контрагенту нельзя доверять, когда при проверке обнаруживается огромное количество неисполненных исполнительных производств, есть подтвержденные факты выполнения блокировки счетов исполнительной Федеральной налоговой службой.

Преимущества проверки контрагентов через банк Тинькофф

База данных по ОКВЭД от Тинькофф содержит в себе только актуальную информацию, которая обновляется ежедневно. Все данные собираются в одном месте из официальных открытых источников. Благодаря этому пользователям не потребуется искать информацию на различных сайтах, через тематические форумы.

При запросе проверки через базу данных по ОКВЭД от Тинькофф будет продемонстрирована вся история изменений. Недобросовестные контрагенты могут менять реквизиты, имена руководителей, размер уставного капитала компании. Чтобы запросить информацию, необходимо перейти на сайт и отправить запрос. После анализа пользователь получит реквизиты и все важные общие сведения.

Через базу данных по ОКВЭД от Тинькофф можно посмотреть дату регистрации компании, статус действия, информацию о каждом учредителе. Это важные данные, которые могут потребоваться для заключения договора с поставщиками при участии в государственных закупках.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.



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