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Операторы-психологи Системы-112 ежедневно оказывают помощь жителям Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Ноября 2022, 12:57
Операторы-психологи дежурят в каждой смене со дня основания региональной Системы-112, за это время ими принято более 35 тыс. вызовов, информирует пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Их главная задача - оказать помощь людям, попавшим в экстренную ситуацию. До приезда оперативных служб на происшествие психологи Системы-112 держат связь с заявителем, помогают успокоиться и предпринять необходимые действия. Нередко операторам-психологам приходится работать с заявителями, которые находятся в эмоционально подавленном состоянии», - говорится в сообщении.
А с начала 2022 года поддержка психологами оказана около 3 тыс. раз. Операторы-психологи оказывают помощь жителям и гостям региона круглосуточно.
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