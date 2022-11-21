понедельник
|
Нужен ли ИП зарплатный проект?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 21 Ноября 2022, 19:59
Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться таким продуктом, как зарплатный проект. Это позволить экономить не только деньги за счет отсутствия банковской комиссии, но и время, что будет обеспечено посредством автоматизации выплат для сотрудников. Перевод зарплаты без специального проекта (если сотрудников много) – процесс крайне невыгодный. Работодатель будет вынужден обналичивать средства или платить комиссию при превышении лимита, установленного на переводы, а это непременно случится, если ведется активная деятельность.
Такой продукт, как зарплатный проект для ип позволит экономить деньги и упрощать процесс выплат. Достаточно будет настроить данный процесс всего один раз, а потом уже переводить средства за счет нажатия всего одной кнопки.
В чем суть зарплатного проекта?
Зарплатный проект является одним из банковских сервисов, который дает ИП возможность переводить деньги за выполненную работу. То есть, перечислять средства на банковские карты сотрудников. Также есть и дополнительные возможности, которые предоставляет данный банковский продукт:
Зарплатный проект подразумевает отсутствие необходимости ежемесячно вносить данные о работниках, а также не потребуется каждый месяц указывать сумму к оплате. Разумеется, если она не меняется и не является сдельной.
При необходимости можно будет интегрировать проект с используемой ИП бухгалтерской программой. При таком раскладе не будет необходимости даже заходить в личный кабинет на сайте банка. Все будет делаться прямо из программы бухгалтера.
По закону ни один ИП не обязан становиться участником зарплатного проекта. Если ему удобнее делать выплаты напрямую со счета, то он имеет на это полное право. Однако, все комиссии придется оплачивать самостоятельно.
Для каких ИП актуален зарплатный проект?
В случае, если работников нет, либо сам предприниматель является и директором, и исполнителем, то необходимости в зарплатном проекте нет. Также можно обойтись без него, если в компании работает мало людей. Например, двое или трое сотрудников. В этом случае проще выписать платежные документы и заплатить по каждому из них.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
ночью -2 -4 утром -1 -3
Котировки
Партнеры