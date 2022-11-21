Нужен ли ИП зарплатный проект?

Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться таким продуктом, как зарплатный проект. Это позволить экономить не только деньги за счет отсутствия банковской комиссии, но и время, что будет обеспечено посредством автоматизации выплат для сотрудников. Перевод зарплаты без специального проекта (если сотрудников много) – процесс крайне невыгодный. Работодатель будет вынужден обналичивать средства или платить комиссию при превышении лимита, установленного на переводы, а это непременно случится, если ведется активная деятельность.

Такой продукт, как зарплатный проект для ип позволит экономить деньги и упрощать процесс выплат. Достаточно будет настроить данный процесс всего один раз, а потом уже переводить средства за счет нажатия всего одной кнопки.

В чем суть зарплатного проекта?

Зарплатный проект является одним из банковских сервисов, который дает ИП возможность переводить деньги за выполненную работу. То есть, перечислять средства на банковские карты сотрудников. Также есть и дополнительные возможности, которые предоставляет данный банковский продукт:

Перевод дивидендов на карту. Оплата труда сотрудников, с которыми заключены агентские и договора ГПХ. Оплата услуг, оказанных самозанятыми лицами.

Зарплатный проект подразумевает отсутствие необходимости ежемесячно вносить данные о работниках, а также не потребуется каждый месяц указывать сумму к оплате. Разумеется, если она не меняется и не является сдельной.

При необходимости можно будет интегрировать проект с используемой ИП бухгалтерской программой. При таком раскладе не будет необходимости даже заходить в личный кабинет на сайте банка. Все будет делаться прямо из программы бухгалтера.

По закону ни один ИП не обязан становиться участником зарплатного проекта. Если ему удобнее делать выплаты напрямую со счета, то он имеет на это полное право. Однако, все комиссии придется оплачивать самостоятельно.

Для каких ИП актуален зарплатный проект?

У ИП обязательно должен быть действующий расчетный счет. У ИП должно иметься от одного и более наемных сотрудников.

В случае, если работников нет, либо сам предприниматель является и директором, и исполнителем, то необходимости в зарплатном проекте нет. Также можно обойтись без него, если в компании работает мало людей. Например, двое или трое сотрудников. В этом случае проще выписать платежные документы и заплатить по каждому из них.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.