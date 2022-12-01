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Как выбирать ошейники для собак

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Бизнес — 1 Декабря 2022, 11:37

Как выбирать ошейники для собак

Что необходимо для уютной жизни в квартире четвероногого питомца, какие надо купить товары для собак, что понадобится для содержания любимца? Все перечисленные вопросы, так или иначе, волнуют всех заботливых владельцев собак. Так как именно это животное не просто питомец, а полноправный член семьи, который не только любит ласку и заботу, но и отдает всю свою любовь и преданность.

Заказать все, что необходимо для вашего четвероногого друга, включая кожаный ошейник для собак, поможет онлайн-магазин «Hunting Pony». Не имеет значения, где Вы живете - в Москве, Новосибирске, Владивостоке или другом городе России, мы быстро и недорого доставим Ваш заказ, чтобы Вы как можно скорее порадовали своего любимого питомца.

Как выбрать ошейник для собаки

При выборе такого аксессуара для своего четверолапого друга обратите внимание на материал изготовления. Ошейники должны быть достаточно мягкими, чтобы не травмировать кожу животного и не навредить шерсти. Именно поэтому не рекомендуется брать на постоянную носку ошейники-цепи и твердые ошейники из брезента.

Лучший материал – это мягкая натуральная кожа, но возможна и искусственная, обшитая тканевыми элементами и декоративными материалами. Однако если купить ошейник для собаки с декором, нужно следить, чтобы отделка не затрагивала внутреннюю часть и не натирала кожу животного. Этих же соображений следует придерживаться и при выборе шлейки.

Вопрос о материале поводка встает не так категорично, ведь поводок не соприкасается и не сдавливает кожу собаки. Поэтому, вид и материал данного изделия определяет сам хозяин, полагаясь на свой вкус и предпочтения.

Стоит понимать, что для полноценных прогулок с собакой, у владельца должно быть 2 поводка. Более строгий (короткий), должен предоставлять собаки достаточно места для свободной ходьбы, но не далее, чем на метр от хозяина. Такой поводок используют в общественных местах, в городе или магазине, где особенно важно, чтобы собака была рядом и не нарушала порядка. Свободный длинный поводок используется для прогулки в парке или в специально отведенных местах, предоставляя собаки больше пространства.

Быстро сориентироваться и в короткие сроки найти в продаже ошейник для крупных собак и щенков поможет каталог нашего официального магазина «Hunting Pony», где помимо логичных разделов имеется оригинальная система поиска по необходимым для покупателя критериям, которая позволяет моментально отсортировать не подходящие товары и предложить только то что надо.

Мы предлагаем для наших четвероногих друзей широкий ассортимент необходимых для их полноценной собачьей жизни товаров:

  • одежду;

  • обувь;

  • лежанки;

  • переноски;

  • аксессуары (поводки, ошейники, шлейки);

  • игрушки.

У нас Вы можете приобрести все, что необходимо для собак различных ценовых категорий - как недорогие, но качественные и ноские повседневные вещицы, так и товары класса Lux ручной работы, разработанные специалистами нашей компании специально для наших четвероногих питомцев. Среди всего многообразия имеются как модели обычной домашней одежды, так и гламурные варианты.

Сегодня купить кожаный ошейник для собаки у нас очень просто, вам просто нужно выбрать понравившийся и оформить заказ, а об остальном мы позаботимся сами.

В нашем магазине https://huntingpony.com/ вы найдете самый широкий выбор аксессуаров и самые привлекательные цены на товары для собак маленьких, средних и больших пород. Наши первые и постоянные клиенты получают приятные скидки. Также вам доступно максимально простое оформление заказа, быстрая доставка по Новосибирску и по всей России, которую уже успело оценить большое количество наших постоянных покупателей. Присоединяйтесь к нам, а мы в свою очередь постараемся предложить всё самое лучшее для вашего четверолапого питомца, так как ценим вашу заботу и любовь к домашним животным.



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