Как выбирать ошейники для собак

Что необходимо для уютной жизни в квартире четвероногого питомца, какие надо купить товары для собак, что понадобится для содержания любимца? Все перечисленные вопросы, так или иначе, волнуют всех заботливых владельцев собак. Так как именно это животное не просто питомец, а полноправный член семьи, который не только любит ласку и заботу, но и отдает всю свою любовь и преданность.

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Как выбрать ошейник для собаки

При выборе такого аксессуара для своего четверолапого друга обратите внимание на материал изготовления. Ошейники должны быть достаточно мягкими, чтобы не травмировать кожу животного и не навредить шерсти. Именно поэтому не рекомендуется брать на постоянную носку ошейники-цепи и твердые ошейники из брезента.

Лучший материал – это мягкая натуральная кожа, но возможна и искусственная, обшитая тканевыми элементами и декоративными материалами. Однако если купить ошейник для собаки с декором, нужно следить, чтобы отделка не затрагивала внутреннюю часть и не натирала кожу животного. Этих же соображений следует придерживаться и при выборе шлейки.

Вопрос о материале поводка встает не так категорично, ведь поводок не соприкасается и не сдавливает кожу собаки. Поэтому, вид и материал данного изделия определяет сам хозяин, полагаясь на свой вкус и предпочтения.

Стоит понимать, что для полноценных прогулок с собакой, у владельца должно быть 2 поводка. Более строгий (короткий), должен предоставлять собаки достаточно места для свободной ходьбы, но не далее, чем на метр от хозяина. Такой поводок используют в общественных местах, в городе или магазине, где особенно важно, чтобы собака была рядом и не нарушала порядка. Свободный длинный поводок используется для прогулки в парке или в специально отведенных местах, предоставляя собаки больше пространства.

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