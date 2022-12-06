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Как оформить медицинскую страховку для шенгенской визы
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Бизнес — 6 Декабря 2022, 09:36
В последнее время европейские страны пользуются повышенным спросом для туризма. Впрочем, это не удивительно, ведь Европа готова предложить отдых абсолютно на любой вкус. Для любителей искусства и истории функционирует огромнейшее количество музеев, в которых собранны бесценные экспонаты. Найдется способ отлично провести время и любителям активного или экстремального вида спорта. Да и для любителей просто лежать на солнышке Европа предлагает множество подходящих мест.
Однако, первоначально для посещения другого государства, входящего в группу Шенген, необходимо оформить визу. Для этого потребуется медицинская страховка для шенгенской визы. Без такого страхового полюса визу попросту не дадут.
Зачем вообще она нужна?
Разумеется, вполне возможно, что планируемый отдых пройдет без эксцессов и обращаться за помощью к врачам не придется. Но что если нет? И вот именно в такой ситуации наличие страховки будет решающим. Дело все в том, что при отсутствии страховки за оказанную медицинскую помощь придется платить из собственного кармана. А между тем стоимость медицинских стран в Европе настолько высока, что на родине на те же деньги можно приобрести жилье. По силам такие суммы только единицам.
В случае же наличия страховки, платить ничего самостоятельно не придется, поскольку это сделает страховая компания. Поэтому оформление страховки является не только соблюдением всех требований для получения визы, но и также защитой от лишних проблем.
Что покрывает страховка?
Однозначного ответа на данный вопрос не может быть, поскольку в каждой страховой компании индивидуальные условия страхования. Однако, общие положения все-таки имеются. Итак, в перечень базовых страховых случаев входит:
Кроме всего прочего, многие страховые компании также компенсируют транспортные расходы. Поэтому если до больницы пришлось добираться на такси, то чек за поездку следует сохранить и позже предъявить его в страховую компанию. Также важно, что такие компании работают круглосуточно, ведь беда с туристом случиться может в любое время.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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