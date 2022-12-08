Кредит под залог недвижимости в Алматы

На жизненном пути человек сталкивается со многими трудностями. Это может быть сильная задержка по зарплате, необходимость в крупной покупке чего-либо, дорогостоящий ремонт, а может быть даже сложная дорогостоящая операция. Исходом всех этих проблем может стать необходимость в большой сумме денег. А дополнительным препятствием в получении необходимой суммы может стать подпорченная кредитная история в банке, из-за чего вам могут отказывать в выдаче кредита. Но выход есть! И помочь найти этот выход вам поможет компания «Qaz Qapital Company», которые помогают людям оформить кредит под залог недвижимости. Да не просто оформить, а на максимально выгодных для клиента условиях!

Находится эта компания в Алматинской области, в главном городе - Алматы, где и оказывает свои услуги.

Кредит, оформляемый под залог недвижимости, создаётся без подписания договора купли-продажи, благодаря чему вы можете не беспокоиться, ведь ваши квартира или дом, в зависимости от того, что вы укажите под залог, остаются в вашей же собственности, и вы не лишитесь из-за кредита жилья. Ключевой задачей компании являются индивидуальная клиентоориентированность, чтобы помочь каждому человеку оформить необходимый для него кредит, а также максимальное соответствие требованиям клиентов при подборе кредитной компании и программ для оформления кредита под залог недвижимости:

• Кредит под залог недвижимости за один день;

• Возможность рефинансирования объекта недвижимости с уменьшением размера суммы платежа;

• Кредит без подтверждённой суммы дохода и по;

• Кредит под залог недвижимости с существующей задолженностью и нечистой кредитной историей.

У компании «Qaz Qapital Company» есть свои причины работать с кредитами под залог недвижимости:

• Срок кредита под залог недвижимости составляет до десяти лет, благодаря чему ежемесячные платежи становятся меньше;

• Статистика показывает, что кредиты под залог недвижимости имеют самый минимальный процент просрочки, благодаря чему вероятность возврата денежных средств банку увеличивается;

• Клиентами компании «Qaz Qapital Company» чаще всего являются люди, которые нуждаются в больших денежных суммах – от одного миллиона рублей и более, получить которые в банках без залога практически невозможно;

• Клиенты, оформляющие кредит под залог недвижимости, всегда ответственно подходят к данному вопросу, благодаря чему банки готовы предлагать выгодные условия с минимальными процентами.