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Мягкая черепица

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Бизнес — 11 Декабря 2022, 18:58

Если вы занялись таким ответственным делом, как постройка дома, то наверняка могли столкнуться с выбор, какое же покрытие положить на крышу? И ведь это очень важный материал, потому что от него будет зависеть, будет ли протекать крыши или нет, как долго можно будет не беспокоиться по поводу того, не стоит ли менять уже черепицу или нет. У каждого материала есть как свои преимущества, так и свои недостатки, что, впрочем, логично. И существует мягкая или же, как её ещё называют, гибкая черепица. Она сделана из пластичного материала, отлично подходящего для крыш, имеющих сложные формы и конфигурации. И этот материал достаточно популярен. А распространённость эта обусловлена огромным разнообразием цветов, форм нарезок, широкими возможностями проектирования и водоотталкивающими свойствами.

У мягкой черепицы есть три слоя:

• Битум, отвечающий за пластичность и гидроизоляцию;

• Стеклохолст – это прочный, эластичный и лёгкий материал, который используется в качестве основания;

• Каменная посыпка, выполняющая роль защитной оболочки. Она предохраняет поверхность черепицы от снега, солнечных лучей, дождя, а также града. Благодаря каменной посыпке, черепице не страшны погодные катаклизмы, а также мягкая кровля приобретает привлекательный внешний вид.

Как уже можно понять, многие люди выбирают мягкую черепицу из-за её характеристик и внешнего вида. Существует уже множество магазинов, которые продают данный вид черепицы, и Vertum не стали исключением. Они точно также продают мягкую кровлю в Москве, как и многие другие компании.

Но какие же виды существует мягкой черепицы? На сайте компании Vertum представлены следующие виды нарезок:

• Ромбовидная;

• Прямоугольная;

• Гексагональная;

• «Бобровый хвост»;

• «Драконий зуб»;

• «Вестерн»;

• И т.д.

На сайте магазина вы можете отыскать бренды из России, Северной Америки и Европы: ТехноНИКЕЛЬ, Katepal, Tegola, Ikopal, Docke, Certain Teed и многие другие.

У мягкой кровли есть и свои преимущества. Так, к примеру, штучность черепицы даёт следующие преимущества:

• После монтажа отходов почти и не остаётся. С высокой точностью вы можете рассчитать количество гонтов, что также позволит вам сэкономить не лишние деньги.

• Лёгкий ремонт кровли при износе. Гораздо дешевле и проще поставить отдельные гонты, чем покупать целый рулон твёрдой черепицы и заменять его.



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