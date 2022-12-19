Стартовал отбор участников просветительского проекта «Ледокол знаний. Homo Science project»

Начался процесс отбора участников образовательного проекта "Ледокол знаний". Ребята будут соревноваться в интеллектуальной битве за право стать участником уникальной экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы".



Образовательный проект Ледокол знаний является частью экосистемы Homo Science, популяризирующей науку и технологии и организованной при поддержке РОСАТОМа в 2020 году для молодежи.

В этом году финалисты будут выбраны в обновленном интерактивном формате. Во-первых, участники образовательного проекта (учащиеся 7-10 классов, а также студенты первого курса университета) смогут выбрать задания в трех областях: "Наука и техника", "Наука и окружающая среда" и "Наука и искусство". Во-вторых, в каждом треке появились одинаковые квоты для разных возрастных групп: 12-14 и 15-16 лет. В-третьих, в этом году ожидаются новые задания, которые позволят детям продемонстрировать свой интеллектуальный и творческий потенциал, эрудицию и смекалку.

Чтобы принять участие в проекте, дети должны зарегистрироваться на сайте www.polus.atom.online и указать свой возраст. Кроме того, все претенденты будут разделены на разные возрастные группы - по две в каждом возможном направлении. Участникам предстоит регулярно выполнять интеллектуальные задания и отвечать на как можно большее количество вопросов за минимально возможное время. Каждые 7 дней будет появляться новый уровень. Проект "Просвещение" имеет в общей сложности четыре уровня сложности. Участники будут соревноваться в своей возрастной группе и создавать личную таблицу лидеров.

Заключительным этапом станет творческое задание в виде видео-эссе, тема которого зависит от выбранной песни. Например, кандидаты в категории "Наука и техника" записывают видео на тему "Как вы видите роль ученого в современном мире? Те, кто изучает курс "Наука и окружающая среда", зададут себе вопрос: "Что бы вы сделали, если бы были самым известным в мире защитником окружающей среды? Те, для кого тема "Наука и искусство" является приоритетной, запишут видео на тему "Какую роль играет наука в современном искусстве?

Финалисты образовательного проекта "Ледокол знаний. Homo Science" примут участие 68 человек, в том числе 36 участников в категории "Наука и технологии", 20 участников в категории "Наука и окружающая среда" и 12 участников в категории "Наука и искусство". Эти дети получат возможность принять участие в десятидневной арктической экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы" летом 2023 года. Вы можете принять участие в проекте до 27 ноября включительно.

Помимо проектов-финалистов, десять лучших участников в каждой категории получат сертификаты на доступ к онлайн-обучению.

Партнеры конкурса (радиостанции "Авторадио", "Энергия" и "Маяк") организуют серию эфиров для продвижения образовательного проекта "Ледокол знаний". Homo Science", а также организуют свои собственные конкурсы. Например, в утреннем шоу "Авторадио" "Наука без границ" в сегменте "Поехали" ведущие организуют серию интервью с учеными и экспертами из атомной отрасли, в конце которых слушатели должны будут ответить на вопросы. В результате будут определены финалисты, которым будет поручено создать видеоинтервью. Слушатели радио Energy должны будут принять участие в "атомной викторине" на платформе Homo Science. Финалисты должны будут снять одноминутный видеоролик на основе материала, который они изучают на сайте проекта. Радио "Маяк" предложит школьникам написать короткое эссе на одну из шести тем, отправить его в редакцию и разместить на своей странице в Facebook с хэштегами #MayakHumanKnowledge, #MayakScienceNewHorizons, #MayakLedoknowledge. Жюри радиостанции отберет самые интересные работы, из которых автор наиболее информативного и научно прозорливого материала отправится в экспедицию на атомном ледоколе в 2023 году.