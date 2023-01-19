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Распашные шкафы по ценам от производителя в СПб
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Января 2023, 08:43
Распашные шкафы считаются традиционной мебелью, которая используется при оформлении интерьера в частных домах и квартирах. Причина в том, что такие изделия обладают существенными преимуществами:
Сегодня шкафы распашные представлены как компактными пеналами, так и габаритными моделями на несколько секций. Большой выбор моделей на любой вкус и бюджет представлен в каталоге интернет-магазина «Лазурит». Он предлагает продукцию собственного производства, выполненную из сертифицированных материалов – МДФ, ЛДСП, массив, закаленное стекло. Вся продукция продается с официальной гарантией от производителя. Доставка ведется по всей России посредством проверенных транспортных и курьерских компаний.
Помимо большого выбора и доступных цен вы сможете оценить высокий уровень сервиса. Для выбора подходящих по всем параметрам шкафов проходите в каталог магазина. В нем представлен полный модельный ряд. Сузить поиск помогут специальные фильтры, с помощью которых вы сможете установить основные параметры:
Если во время выбора возникнут сложности, то обращайтесь к менеджерам. Они проводят персональные консультации по телефону и в чате на сайте. Также в отдельной категории на сайте производителя представлены шкафы и прочая мебель, которую можно купить со скидкой. Если не хотите пропустить выгодные предложения, то подпишитесь на рассылку новостей. Укажите в специальном поле адрес своей электронной почты. Вы первыми узнаете о начале акций и распродаж.
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